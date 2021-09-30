Закон про олігархів повторно направлять до Венеційської комісії після підписання Зеленським, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що закон про олігархів буде повторно направлений до Венеційської комісії після підписання президентом України Володимиром Зеленським
Про це Разумков сказав в інтерв'ю Українській правді.
"І тільки буде підписаний цей закон, він направиться до Венеційської комісії вже в другому читанні. Хоча це буде прецедентом, тому що до цього всі законопроекти, які направлялися до Венеційської комісії, були в редакції першого читання. Просто про це не хочуть казати колеги", - сказав Разумков.
Він зауважив, що направлення цього закону у Венеційську комісію повністю підтримує і президент України Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
- Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.
- 24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.
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