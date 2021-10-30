"Верес" зіграв внічию з "Інгульцем" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра у Кропивницькому, де проводить свої домашні матчі "Інгулець", завершилася нульовою нічиєю.

Після неї "Верес" набрав 19 очок та займає в турнірній таблиці сьоме місце. Команда з Петрового, Кіровоградської області, з 9 пунктами йде 12-ю.

Чемпіонат України

13-й тур

30 жовтня

"Інгулець" - "Верес" 0:0

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