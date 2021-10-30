"Верес" зіграв внічию з "Інгульцем" в УПЛ
У 13-му турі чемпіонату України з футболу "Інгулець" зіграв на своєму полі внічию з "Вересом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра у Кропивницькому, де проводить свої домашні матчі "Інгулець", завершилася нульовою нічиєю.
Після неї "Верес" набрав 19 очок та займає в турнірній таблиці сьоме місце. Команда з Петрового, Кіровоградської області, з 9 пунктами йде 12-ю.
Чемпіонат України
13-й тур
30 жовтня
"Інгулець" - "Верес" 0:0
- Нагадаємо, 30 жовтня "Динамо" перемогло у гостях "Маріуполь".
- "Шахтар" розгромив "Десну" та залишився на відстані у 3 очка від киян.
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