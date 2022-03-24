Верещук: на 24 березня погоджено 7 гуманітарних коридорів із Донеччини, Запоріжжя та Київщини
На четвер, 24 березня, в Україні погоджено 7 гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із Донецької, Запорізької та Київської областей
Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область
Для евакуації з Маріуполя до Запоріжжя працюватиме маршрут Бердянськ - Запоріжжя. Місце зборів - спорткомплекс по вул. Мелітопольське шосе, 27. Для евакуації підготували загалом 45 автобусів.
У Бердянську бензовоз оновлюватиме запаси пального на заправках для маріупольців за адресами: проспект Східний, 4-а; вул. Мелітопольське шосе, 87-б.
Також будуть оновлені запаси продуктів і медикаментів у штабах допомоги маріупольцям.
"Чекаємо обіцяного звільнення наших водіїв і рятівників ДСНС у Мангуші. Будемо намагатися дістатися до Мелекіного та Нікольського сьогодні", - додала Верещук.
Запорізька область
Пологи - Запоріжжя. Місце зборів - міськрада.
Мелітополь - Запоріжжя. Місце зборів - пожежна частина №9.
Київська область
Велика Димерка - Бровари. Місце зборів - будинок сільради по вул. Бобрицька, 1.
Богданівка - Бровари. Місце зборів - сільрада по вул. Богдана Хмельницького, 219.
Макарів - Житомир. Місце зборів - сільрада по вул. Ростовського, 30.
Бервиця - Бровари. Для евакуації людям слід самостійно пройти до мосту між селами Мокрець і Заворичи та перейти через річку Трубіж у напрямку вул. Радгоспна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 33.09
- Актуальне
- Важливе