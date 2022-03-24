Верещук: на 24 березня погоджено 7 гуманітарних коридорів із Донеччини, Запоріжжя та Київщини

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



Донецька область



Для евакуації з Маріуполя до Запоріжжя працюватиме маршрут Бердянськ - Запоріжжя. Місце зборів - спорткомплекс по вул. Мелітопольське шосе, 27. Для евакуації підготували загалом 45 автобусів.



У Бердянську бензовоз оновлюватиме запаси пального на заправках для маріупольців за адресами: проспект Східний, 4-а; вул. Мелітопольське шосе, 87-б.



Також будуть оновлені запаси продуктів і медикаментів у штабах допомоги маріупольцям.



"Чекаємо обіцяного звільнення наших водіїв і рятівників ДСНС у Мангуші. Будемо намагатися дістатися до Мелекіного та Нікольського сьогодні", - додала Верещук.



Запорізька область



Пологи - Запоріжжя. Місце зборів - міськрада.



Мелітополь - Запоріжжя. Місце зборів - пожежна частина №9.



Київська область



Велика Димерка - Бровари. Місце зборів - будинок сільради по вул. Бобрицька, 1.



Богданівка - Бровари. Місце зборів - сільрада по вул. Богдана Хмельницького, 219.



Макарів - Житомир. Місце зборів - сільрада по вул. Ростовського, 30.



Бервиця - Бровари. Для евакуації людям слід самостійно пройти до мосту між селами Мокрець і Заворичи та перейти через річку Трубіж у напрямку вул. Радгоспна.

