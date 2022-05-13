Верещук про евакуацію з "Азовсталі": "Перемовини складні, результат може не задовольнити всіх, завдання - витягнути наших живими"
Віцепрем'єрміністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що переговори про евакуацію захисників Маріуполя з обложеного заводу "Азовсталь" відбуваються дуже складно, але президент Володимир Зеленський наказав "зробити все можливе та неможливе", щоб врятувати людей
Про це Верещук написала у Telegram.
"Є наказ Президента - зробити все можливе та неможливе, щоб витягнути наших звідти. Команда працює. Перемовини з ворогом дуже складні. Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання витягнути наших хлопців. Усіх. Живими. Дасть Бог, усіх врятуємо", - написала Верещук.
Віцепрем'єрка також закликала "не перебільшувати вплив світових лідерів" і назвала обложений завод "серцем країни".
"Серце країни зараз - це Азовсталь. Крім азовців, там наші ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські та тероборона. Поділяю тривогу та хвилювання близьких за долю захисників фортеці. Війна - це кров і сльози. На війні чудес не буває. Є суворі реалії. Тому працює тільки тверезий та прагматичний підхід. Нам не варто перебільшувати вплив світових лідерів. Бо, якби цей вплив був належним, не було б війни", - додала Верещук.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що переговори про евакуацію людей з заводу "Азовсталь" тривають і наголосив, що вирішення питання залежить від Росії.
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