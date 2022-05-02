Верхівка РФ зайнята збереженням режиму Путіна в будь-якому вигляді, це необхідно всім його поплічникам, – директор ЦДАКР

Про це йдеться в етері Еспресо.



"Нас не влаштовують паліативні заходи щодо путінського режиму, треба тиснути до кінця. Збереження цього режиму в будь-якому вигляді не можна допустити, бо навколо цього буде велика і хитра гра", – сказав Бадрак.



Експерт додав, що Україна зможе знищити режим Путіна виключно за допомогою західних партнерів: "Дотиснути путінський режим можна виключно за участі міжнародної антипутінської коаліції. Тож треба продовжувати вмовляти країни, які вже висловили свою позицію проти путінського режиму або хоча б займають відсторонену позицію", – додав Бадрак.