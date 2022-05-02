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Головна війна з Росією Верхівка РФ зайнята збереженням режиму Путіна в будь-якому вигляді, це необхідно всім його поплічникам, – директор ЦДАКР
Ексклюзив

Верхівка РФ зайнята збереженням режиму Путіна в будь-якому вигляді, це необхідно всім його поплічникам, – директор ЦДАКР

2 травня, 2022 понедiлок
13:40
війна з Росією Портрет Путіна з воєнних фото

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак наголосив, Україні та західним партнерам не можна допустити збереження путінського режиму, чи його трансформування

Про це йдеться в етері Еспресо.

"Нас не влаштовують паліативні заходи щодо путінського режиму, треба тиснути до кінця. Збереження цього режиму в будь-якому вигляді не можна допустити, бо навколо цього буде велика і хитра гра", – сказав Бадрак.

Експерт додав, що Україна зможе знищити режим Путіна виключно за допомогою західних партнерів: "Дотиснути путінський режим можна виключно за участі міжнародної антипутінської коаліції. Тож треба продовжувати вмовляти країни, які вже висловили свою позицію проти путінського режиму або хоча б займають відсторонену позицію", – додав Бадрак. 

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