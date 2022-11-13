Верховна Рада готує звернення щодо виключення РФ з G20, - нардеп Железняк
Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що Верховна Рада України готує звернення до країн-партнерів із закликом виключити Росію з Групи двадцяти
Про це він пише у телеграмі.
Железняк зазначає, що відповідна постанова буде внесена до Ради вже на наступному тижні, тоді ж відбудеться голосування. Він також нагадав, що ще у 2014 році Росію виключили з Великої вісімки, внаслідок її анексії Криму.
"Нагадаю, що у 2014 після анексії Криму РФ вже вигнали з Великої вісімки (G8). Ну і є пропозиція хто має замінити її у цій Групі двадцяти", - пише він.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв на саміті Великої двадцятки кинути виклик режиму Володимира Путіна.
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