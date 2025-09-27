Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Верховна Рада Україна може перекрити дефіцит бюджету на 2026 рік тільки шляхом допомоги партнерів, - Непран
Ексклюзив

Україна може перекрити дефіцит бюджету на 2026 рік тільки шляхом допомоги партнерів, - Непран

Віталій Бесараб
27 вересня, 2025 субота
13:33
Верховна Рада гроші, бюджет

Україна не може самостійно закрити дефіцит бюджету у 1,9 трлн грн на 2026 рік, це можливо лише за підтримки західних партнерів.

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

"На жаль, Україна не має можливості перекрити дефіцит бюджету на 2026 рік. Давайте будемо реалістами - ми живемо за рахунок наших партнерів. Такий значний дефіцит бюджету, який закладений на 2026 рік, ми можемо перекрити лише за коштом наших союзників. Україна не заробляє для того, щоб закрити бюджет. Війна фінансується за рахунок податків та платежів, які є всередині країни, гуманітарна сфера - коштом допомоги, яку нам надають західні партнери. Дефіцит же закривається коштом МВФ, Світовим банком і т.д. Це сувора реальність, але ми не здатні сьогодні самостійно закривати дефіцит бюджету", - пояснив Непран.

За його словами, навіть Росія, яка має значно більші фінансові можливості, в умовах війни відчуває дефіцит бюджету та брак коштів.

"Подивіться на росіян, економіка яких набагато сильніша за нашу. Так-от, у них зараз дефіцит бюджету і нестача коштів, попри те, що їхні фінансові можливості значно більші. Ті жирні нульові, коли їх називали бензоколонкою, коли нафта й газ давали такі прибутки, що створювались фонди. Тоді у них про податки ніхто особливо нічого не говорив, зараз от ПДВ вже на 2% підіймають. Держава зробила все, щоб росіяни в політику не лізли. Зараз це скінчилось. В нас ситуація інша, якщо в нас не буде підтримки партнерів, ситуація буде ускладнюватись", - додав він.

  • Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко оголосила про ухвалення проєкту Державного бюджету на 2026 рік, який уже передано на розгляд Верховної Ради. Пріоритетом документа визначено безпеку, оборону та соціальну підтримку громадян у час війни.
     
Теги:
Економіка
Україна
Кабмін
бюджет
МВФ
Війна з Росією
Читайте також:
Карта бойових дій за 16-26 вересня
Автор Богдан Бачинський
27 вересня, 2025 субота
Карта бойових дій за період 16-26 вересня: Лиман і Сіверськ на порозі окупації, далі росіяни наступатимуть на Слов’янськ
Німецькі винищувачі перехопили літаки РФ біля Латвії
Автор Віталій Бесараб
26 вересня, 2025 п'ятниця
Портников припустив, для чого Путін провокує НАТО збити російські літаки
Рефат Чубаров
Автор Оксана Ліховід
26 вересня, 2025 п'ятниця
У Криму розгортається істерія через оцінки економічного стану РФ, - Чубаров
Київ
+14.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
27 вересня
14:13
Ексклюзив
медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська
"Дуже хочеться побачити Україну колись без війни": медикиня 3 АК Софія Янчевська
14:12
Огляд
Подорожі
Куди найкраще поїхати в світі та Україні: гайд до Всесвітнього дня туризму
14:09
Новини компаній
Компанія blago презентувала інновації у будівництві на форумі у Львові: нові можливості для різних груп українців
14:05
У ЗСУ розповіли, чим співак Козловський займався у війську
14:00
OPINION
Що слід розуміти під повідомленнями про "перехоплення" російських літаків
13:21
Китайські безпілотники допомагають Росії воювати з Україною
Над гідроелектростанцією у Фінляндії помітили підозрілий дрон
13:05
Президент федерації самбо Кривого Рогу Євген Понирко
У Кривому Розі розстріляли з автомату президента місцевої федерації самбо, неодноразово судимого Євгена Понирка
12:00
OPINION
Молдовський виклик: чого очікувати Україні
11:53
вогонь, полум'я, пожежа
У Чувашії після атаки БПЛА зупинили нафтоперекачувальну станцію
11:47
Ґанді й війна: чому наш порятунок залежить від цінностей, а не сили
11:46
Ексклюзив
Купʼянськ
Немає потреби повністю закривати трубу в Купʼянську, Силам оборони там дуже легко знищувати ворога, - командир 3-го батальйону бригади "Кара-Даг" Кусков
11:36
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: у Запоріжжі – зруйновано будівлю магазину, на Вінниччині – влучання в критичну інфраструктуру
11:24
таблетки
Росіяни завозять на ТОТ ліки зі спливаючим строком придатності, - "Жовта стрічка"
11:09
землетрус
У Китаї стався землетрус магнітудою 5,6: є постраждалі
11:00
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Трамп вважає, що Європа достатньо самостійна, щоби вирішити питання з Росією, - Пристайко
10:56
Огляд
світ, міжнародний огляд
Британський політик визнав проросійські заяви в обмін на хабарі, гроші передавав український екснардеп, Путін посилює гібридну кампанію проти Європи. Акценти світових ЗМІ 27 вересня
10:18
безпілотник, дрон
Невідомі дрони помітили неподалік військово-морської бази у Швеції
10:05
OPINION
Уроки ізраїльських помилок для України
09:21
сили ППО
Сили ППО знешкодили 97 зі 115 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:42
Огляд
таблетки
Люди навіть не підозрювали, що вживають психотропи: науковиця про те, чому важливий контроль за дієтичними добавками
08:19
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 186 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 62 штурми
08:16
Огляд
Йога по-українськи, горілка з Архипенком та уламки антиутопії – 5 книг, які утримають ваш баланс
08:10
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин закликав посилити ядерний "щит і меч" для захисту КНДР
08:02
OPINION
Росія блефує чи таки готова до війни?
07:30
Ексклюзив
Вадим Пристайко
В головах лідерів США та Європи ще є думки про спробу відвернути загрозу великої війни, - Пристайко
07:28
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 39 артсистем і 1 танк
07:20
Огляд
Карта бойових дій за 16-26 вересня
Карта бойових дій за період 16-26 вересня: Лиман і Сіверськ на порозі окупації, далі росіяни наступатимуть на Слов’янськ
07:05
Огляд
дрон Kolibri 13
Дрони як айфони, щоразу нові покращені моделі: що таке Kolibri 13 і чим цей БпЛА відрізняється від попередніх версій
06:50
Фрідріх Мерц
"Ми не перебуваємо у стані війни, але й не живемо у мирі", - Мерц
2025, п'ятниця
26 вересня
23:46
окупанти, оркі, російські солдати
Окупанти просунулись поблизу декількох населених пунктів у трьох областях, - DeepState
23:24
Ексклюзив
Сергій Таран
Повномасштабної війни РФ з Заходом поки не буде, - політолог Таран
23:07
Зеленський і Трамп
Трамп сказав Зеленському, що США відкриті до постачань Україні нової далекобійної зброї, - WSJ
22:06
Оновлено
Віктор Орбан та Володимир Зеленський
Генштаб підтвердив, що дрон, який порушив повітряний простір України, залетів зі сторони Угорщини
21:39
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
На Покровсько-Добропільському напрямку поле бою є великою "сірою зоною", - капітан НГУ Іллєнко
21:30
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Наратив України має бути: "Допоможіть нам, ви будете частиною успіху", - Пристайко
21:24
на фото Володимир Зеленський з військовими
Зеленський доручив збільшувати контрактну складову в українській армії
21:12
Ексклюзив
Олег Рибачук
Трамп має продемонструвати Сі Цзіньпіну, що може поставити РФ на місце, - політик Рибачук
21:01
Ексклюзив
ЗСУ
Україна може мати позиції, коли Путін буде змушений сам шукати шляхи угоди чи перемирʼя, - історик Еш
20:56
Володимир Зеленський
"Путін бреше лідерам": Зеленський заявив, що в межах Добропільської наступальної операції РФ зазнала понад 3 тис. втрат особового складу
20:39
Кароль Навроцький
Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України в Польщі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV