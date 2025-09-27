Україна може перекрити дефіцит бюджету на 2026 рік тільки шляхом допомоги партнерів, - Непран

Про це в етері Еспресо розповів перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

"На жаль, Україна не має можливості перекрити дефіцит бюджету на 2026 рік. Давайте будемо реалістами - ми живемо за рахунок наших партнерів. Такий значний дефіцит бюджету, який закладений на 2026 рік, ми можемо перекрити лише за коштом наших союзників. Україна не заробляє для того, щоб закрити бюджет. Війна фінансується за рахунок податків та платежів, які є всередині країни, гуманітарна сфера - коштом допомоги, яку нам надають західні партнери. Дефіцит же закривається коштом МВФ, Світовим банком і т.д. Це сувора реальність, але ми не здатні сьогодні самостійно закривати дефіцит бюджету", - пояснив Непран.

За його словами, навіть Росія, яка має значно більші фінансові можливості, в умовах війни відчуває дефіцит бюджету та брак коштів.

"Подивіться на росіян, економіка яких набагато сильніша за нашу. Так-от, у них зараз дефіцит бюджету і нестача коштів, попри те, що їхні фінансові можливості значно більші. Ті жирні нульові, коли їх називали бензоколонкою, коли нафта й газ давали такі прибутки, що створювались фонди. Тоді у них про податки ніхто особливо нічого не говорив, зараз от ПДВ вже на 2% підіймають. Держава зробила все, щоб росіяни в політику не лізли. Зараз це скінчилось. В нас ситуація інша, якщо в нас не буде підтримки партнерів, ситуація буде ускладнюватись", - додав він.