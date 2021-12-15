Верховна Рада перейменувала Володимир-Волинський

Про це повідомляє 24 канал.



За проголосували 348 народних депутатів



Верховна Рада повернула місту історичну назву, і тепер воно стало Володимиром.



Таке подання до парламенту внесла Волинська обласна рада.

Нагадаємо, у жовтні міськрада Володимира-Волинського схвалила рішення про повернення історичної назви міста.

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