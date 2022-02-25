Верховна Рада показала маяки окупантів для наведення обстрілів і просить українців знешкоджувати їх

Про це йдеться в телеґрам-каналі Верховної Ради.



"Звертати увагу на такі предмети. Маяки для наведення. При виявленні виводити з ладу або ж повідомляти про такі "знахідки" в Нацполіцію України", - повідомили в парламенті.



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