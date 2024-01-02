Верховний суд Ізраїлю анулював скандальну поправку уряду Нетаньягу до судової реформи

Про це повідомив The Jerusalem Post.

За ануляцію проголосували вісім суддів, а проти – сім.

Метою судової реформи було обмежити повноваження Верховного суду, який в Ізраїлі, що не має Конституції, виконує функції стримування виконавчої та законодавчої влади.

Поправки передбачали, що будь-яке вето Верховного суду можна подолати простою парламентською більшістю в 61 голос. Іншими словами, владна коаліція, яка якраз і має більшість крісел у Кнесеті (парламенті), могла завжди обходити заборони судової влади і безперешкодно ухвалювати або скасовувати будь-які закони.