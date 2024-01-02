Верховний суд Ізраїлю анулював скандальну поправку уряду Нетаньягу до судової реформи
Верховний суд Ізраїлю анулював поправку про судову реформу Беньяміна Нетаньягу, яка обмежувала можливість суддів скасовувати рішення та призначення уряду
Про це повідомив The Jerusalem Post.
За ануляцію проголосували вісім суддів, а проти – сім.
Метою судової реформи було обмежити повноваження Верховного суду, який в Ізраїлі, що не має Конституції, виконує функції стримування виконавчої та законодавчої влади.
Поправки передбачали, що будь-яке вето Верховного суду можна подолати простою парламентською більшістю в 61 голос. Іншими словами, владна коаліція, яка якраз і має більшість крісел у Кнесеті (парламенті), могла завжди обходити заборони судової влади і безперешкодно ухвалювати або скасовувати будь-які закони.
- Кнесет схвалив судову реформу 24 липня 2023 року. До того в державі тривали вуличні протести.
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