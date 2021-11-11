Верховний Суд у Лондоні заслухав позицію України щодо "боргу Януковича"
Верховний Суд Великої Британії востаннє заслухав пояснення України про те, що єврооблігації на суму $3 млрд США у 2013 році було випущено під тиском Росії
Про це повідомляє міністерство фінансів України.
"Під час слухання, яке сьогодні відбулося у Верховному Суді Сполученого Королівства, Україна скористалась можливістю ще раз представити свою правову позицію стосовно позову, поданого проти неї Росією у зв’язку з єврооблігаціями на суму 3 млрд доларів США. Зазначені єврооблігації було випущено у грудні 2013 року у вигляді звичайного боргового інструменту, що обертається на біржі, однак 100% яких було викуплено Російською Федерацію, що свідчить про надзвичайну винятковість ситуації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Україна була змушена укласти угоди про випуск єврооблігацій, оскільки Росія погрожувала та вчиняла військову та економічну агресію.
У Верховному Суді українська сторона домагається визнати випуск облігацій недійсним, оскільки це сталося з примусу. Або ж зупинити судове провадження.
"Справедливим буде зупинити судове провадження, якщо англійський суд вважатиме, що з процесуальних підстав суд не має можливості розглянути аргументи лінії захисту України. Саме таку позицію заявив англійський апеляційний суд у своєму дуже важливому рішенні, що було постановлене у вересні 2018 року", - йдеться у повідомленні.
У Мінфіні додають, що сподіваються на позитивний розгляд справи, який Росія ініціювала як елемент агресії проти України.
Очікується, що Верховний Суд після завершення цього слухання перейде до роботи над підготовкою рішення і його винесення.
- Нагадаємо, домовленість про надання Росією Україні $15 млрд через покупку єврооблігацій була досягнута між Володимиром Путіним і Віктором Януковичем в кінці 2013 року. Росія встигла дати Україні кредит в $3 млрд, однак вся сума так і не була переведена через початок революції Гідності та втечу Януковича до Ростова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.03
Купівля 26.03Продаж 26.27
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.22
- Актуальне
- Важливе