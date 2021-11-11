Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Верховний Суд у Лондоні заслухав позицію України щодо "боргу Януковича"

Верховний Суд у Лондоні заслухав позицію України щодо "боргу Януковича"

11 листопада, 2021 четвер
21:08
війна з Росією Янукович

Верховний Суд Великої Британії востаннє заслухав пояснення України про те, що єврооблігації на суму $3 млрд США у 2013 році було випущено під тиском Росії

Про це повідомляє міністерство фінансів України.

"Під час слухання, яке сьогодні відбулося у Верховному Суді Сполученого Королівства, Україна скористалась можливістю ще раз представити свою правову позицію стосовно позову, поданого проти неї Росією у зв’язку з єврооблігаціями на суму 3 млрд доларів США. Зазначені єврооблігації було випущено у грудні 2013 року у вигляді звичайного боргового інструменту, що обертається на біржі, однак 100% яких було викуплено Російською Федерацію, що свідчить про надзвичайну винятковість ситуації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна була змушена укласти угоди про випуск єврооблігацій, оскільки Росія погрожувала та вчиняла військову та економічну агресію.

У Верховному Суді українська сторона домагається визнати випуск облігацій недійсним, оскільки це сталося з примусу. Або ж зупинити судове провадження.

"Справедливим буде зупинити судове провадження, якщо англійський суд вважатиме, що з процесуальних підстав суд не має можливості розглянути аргументи лінії захисту України. Саме таку позицію заявив англійський апеляційний суд у своєму дуже важливому рішенні, що було постановлене у вересні 2018 року", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні додають, що сподіваються на позитивний розгляд справи, який Росія ініціювала як елемент агресії проти України.

Очікується, що Верховний Суд після завершення цього слухання перейде до роботи над підготовкою рішення і його винесення.

  • Нагадаємо, домовленість про надання Росією Україні $15 млрд через покупку єврооблігацій була досягнута між Володимиром Путіним і Віктором Януковичем в кінці 2013 року. Росія встигла дати Україні кредит в $3 млрд, однак вся сума так і не була переведена через початок революції Гідності та втечу Януковича до Ростова.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Верховний суд
єврооблігації
борг Януковича
Міністерство фінансів України
Читайте також:
9 листопада, 2021 вiвторок
"Мене обдурили": Саакашвілі написав лист з тюремної лікарні
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
9 листопада, 2021 вiвторок
Вкусити ЗЕ. Як Аваков та Разумков оголосили полювання за електоратом Півдня та Сходу
10 листопада, 2021 середа
Польща затримала на кордоні з Білоруссю росіянина, який сприяв міграційній навалі
Київ
+7
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.03
    Купівля 26.03
    Продаж 26.27
  • EUR
    Купівля 29.81
    Продаж 30.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
11 листопада
22:44
День Незалежності
У Києві презентували документальний серіал про здобуття Україною Незалежності
22:39
Окупанти в Криму заарештували адвоката Едема Семедляєва
22:18
Олександр Петраков
Дай Бог, щоб залишили голи на Боснію, - тренер збірної Петраков прокоментував несподівану нічию проти Болгарії
22:03
ДТП із дітьми на пішохідному переході в Харкові: після першої аварії на тому ж місці легковик збив поліцейського
21:43
Жіноча збірна України з баскетболу
Жіноча збірна України з баскетболу впевнено обіграла Францію
21:39
Білий дім
США попередили Європу про можливе нове вторгнення РФ в Україну, - Bloomberg
21:21
збірна України, Олександр Зінченко
Збірна України на останніх хвилинах врятувалась від поразки в товариському матчі проти Болгарії
21:11
В Україні за три роки обсяг продажу меду через цивілізовані місця торгівлі зріс майже на 5%, — директор компанії-виробника
21:10
Оновлено
У Харкові Toyota збила двох дітей на пішохідному переході. Вони травмовані
20:53
збірна Грузії - збірна Швеція
Грузія сенсаційно обіграла Швецію з Ібрагімовичем у відборі на ЧС-2022
20:37
"Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації": Зеленський обговорив міграційну кризу із президентом Литви
20:34
Володимир Єзерський
Тренера збірної України відправили на стажування в "Барселону"
20:21
Путін Меркель
Путін пожалівся Меркель на використання Україною дронів у зоні ООС і активність НАТО у Чорному морі
19:58
ярмоленко
Ярмоленко пояснив, чому витратив всю премію за Євро-2020 на благодійність
19:53
хакер
Здійснили кібератаки на держоргани України: восьми експрацівникам СБУ з Криму, які працюють у ФСБ, оголосили підозру в держзраді
19:35
Хаві
Новий тренер "Барселони" отримав мізерний трансферний бюджет на зиму
19:29
вакцина
Оксфордський університет розпочав тестування нової вакцини проти вірусу Ебола
19:09
Швеція та Ірландія залишилися відкритими для вакцинованих українців
18:57
Марина Бех-Романчук
Зіркова легкоатлетка Бех-Романчук знялась у новому кліпі гурту "Антитіла"
18:57
Харківська ТВК зареєструвала Терехова міським головою
18:52
кисень
Через зараження штамом "Дельта" хворі на COVID-19 споживають у шість разів більше кисню порівняно з весняними випадками
18:50
сепар
11 листопада на фронті: окупанти 12 разів порушили режим "тиші" і застосували заборонену зброю
18:28
Володимир Зеленський
Петиція Стерненка до Зеленського про заборону громадянам РФ в'їзду в Україну набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів
18:13
Інфографіка
Україна - Боснія і Герцеговина
Україна - Болгарія: стартові склади команд на товариський матч
18:07
георгіївська стрічка
У Латвії остаточно заборонили "георгіївську" стрічку
18:01
Укроборонпром
Укроборонпром вироблятиме бойового робота для військових задач
17:58
Сі Цзіньпін
Китай ухвалив "історичну резолюцію", яка закріпила статус Сі Цзіньпіна в політичній історії та прирівняла його до Мао Цзедуна
17:57
Дані Алвес
"Барселона" відмовилась від трансферу найтитулованішого футболіста світу
17:57
Укрексімбанк
"Укрексімбанк" поновив на посадах двох нападників на журналістів "Схем”
17:28
Саакашвілі
Саакашвілі обіцяє припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної лікарні
17:27
Олексій Міранчук
Шевченко вирішив покликати до себе в "Дженоа" російського футболіста
17:25
Олександр Турчинов
Після провалу спецоперації по "вагнерівцях" довіра міжнародних партнерів до Зеленського зникла, - Турчинов
17:07
З початку року СБУ припинила діяльність 12 російських ботоферм
16:43
Uber
Влада США звинуватила Uber у дискримінації людей з інвалідністю
16:38
Смертельна ДТП у Харкові: адвокати знайшли ще п'ятьох очевидців
16:28
танкер Delfi
Прокуратура стягнула $16 тис. з судновласника танкера Delfi за збитки через забруднення Чорного моря
16:11
собака
Зміни в законі: як тепер каратимуть за жорстоке поводження з тваринами
16:09
Порошенко
Порошенко: Треба негайно розгорнути війська на кордоні з Білоруссю, бо міграційна криза це частина гібридної агресії Кремля
16:00
Ключовий європейський провайдер цифрової ідентифікації планує відкрити офіс в Україні, - Мінцифри
15:59
На кордон з Білоруссю перекинули 8,5 тис. сил МВС для захисту від мігрантів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV