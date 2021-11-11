Верховний Суд у Лондоні заслухав позицію України щодо "боргу Януковича"

Про це повідомляє міністерство фінансів України.

"Під час слухання, яке сьогодні відбулося у Верховному Суді Сполученого Королівства, Україна скористалась можливістю ще раз представити свою правову позицію стосовно позову, поданого проти неї Росією у зв’язку з єврооблігаціями на суму 3 млрд доларів США. Зазначені єврооблігації було випущено у грудні 2013 року у вигляді звичайного боргового інструменту, що обертається на біржі, однак 100% яких було викуплено Російською Федерацію, що свідчить про надзвичайну винятковість ситуації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна була змушена укласти угоди про випуск єврооблігацій, оскільки Росія погрожувала та вчиняла військову та економічну агресію.

У Верховному Суді українська сторона домагається визнати випуск облігацій недійсним, оскільки це сталося з примусу. Або ж зупинити судове провадження.

"Справедливим буде зупинити судове провадження, якщо англійський суд вважатиме, що з процесуальних підстав суд не має можливості розглянути аргументи лінії захисту України. Саме таку позицію заявив англійський апеляційний суд у своєму дуже важливому рішенні, що було постановлене у вересні 2018 року", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні додають, що сподіваються на позитивний розгляд справи, який Росія ініціювала як елемент агресії проти України.



Очікується, що Верховний Суд після завершення цього слухання перейде до роботи над підготовкою рішення і його винесення.