Верховний Суд заявив про зникнення 68 автомобілів на суму понад 12 млн грн

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.



"У ніч із 3 на 4 лютого 2022 року із території за адресою вул. Пилипа Орлика, 4, 4 А і 8 зникли без будь-якого погодження на переміщення з власником та матеріально-відповідальними особами 68 автомобілів на суму 12 млн 523 тис. 569 грн, що належали Верховному Суду України", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначають, що суд, виявивши такі обставини, повідомив Національну поліцію України про можливе правопорушення.







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