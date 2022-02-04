Верховний Суд заявив про зникнення 68 автомобілів на суму понад 12 млн грн
Верховний Суд України заявив, що у ніч з 3 на 4 лютого 68 автомобілів, які належать суду, зникли без погодження на переміщення з власником та матеріально-відповідальними особами
Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.
"У ніч із 3 на 4 лютого 2022 року із території за адресою вул. Пилипа Орлика, 4, 4 А і 8 зникли без будь-якого погодження на переміщення з власником та матеріально-відповідальними особами 68 автомобілів на суму 12 млн 523 тис. 569 грн, що належали Верховному Суду України", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначають, що суд, виявивши такі обставини, повідомив Національну поліцію України про можливе правопорушення.
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