Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Тепер американці та європейці знають, що Україна - це демократія в Європі. Самостійна та демократична держава. Це дуже позитивна зміна у відношенні до України. Підтримка України дуже важлива для всього світу. Оскільки Україна важлива для розвитку всієї світової спільноти", - пояснила Хомʼяк.

Пані Дора розповіла, що Україну підтримують та популяризують дуже багато людей по всьому світу.

"Люди по всьому світу захоплюються Україною та українцями. Я за все життя та власну кар'єру ніколи не бачила такої кількості людей, які підтримують та популяризують одну країну. Мужність українського народу у протистоянні агресії Російської Федерації повністю змінили відношення до них. Однак не менш важливим повинен бути емоційний звʼязок з українцями, які захищають свою країну і знаходяться тут. Європейцям потрібно зрозуміти, що українці відстоюють їхні цінності. Цінності демократії. Українці захищають світ, в якому можна говорити, що думаєш і жити без страху. І це потрібно пояснювати не тільки європейцям, а й американцям. Чим більше такої аудиторії почує про Україну, тим краще", - додала вона.



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb