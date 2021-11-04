"Вест Гем" без Ярмоленка несподівано втратив очки в матчі з "Генком" у Лізі Європі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився з рахунком 2:2. Голами за "Генк" відзначились Джозеф Пейнтсіл і хавбек "Вест Гема" Томаш Соучек, який зробив автогол. У складі лондонців дубль оформив Мохамед Саїд Бенрахма.



Українець Андрій Ярмоленко не потрапив у заявку "Вест Гема" через травму.



За 4 матчі "Вест Гем" набрав 10 очок і очолює таблицю групи H. У "Генка" друге місце і 4 бали. Третє-четверте місце ділять "Рапід" і загребське "Динамо", але в них матч у запасі.



Ліга Європи



4-й тур



4 листопада



"Генк" (Бельгія) - "Вест Гем" (Англія) 2:2



Голи: Пейнтсіл, 5, Соучек, 88 (авт.) - Бенрахма, 59, 82

4 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла софійський ЦСКА.