"Ви переможете": Президентка Європарламенту записала коротке відеопривітання для ЗСУ
Президентка Європарламенту Роберта Мецола записала відеопривітання для Збройних сил України з нагоди їхнього професійного свята
Відеоролик опубліковано в її Twitter.
"Ви переможете. Ви переможете в імʼя своїх полеглих героїв. Ви переможете для своїх дітей. Переможете для своєї свободи. Ви переможете для наших цінностей. Ви переможете для України. Ви переможете для Європи", – сказала Мецола.
- У вівторок, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних Сил. Цьогоріч свято актуальне як ніколи, адже українські воїни щодня, щогодини, щохвилини боронять нашу землю від ворожого війська РФ. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових із Днем Збройних Сил України і побажав швидкого відновлення пораненим воїнам.
- Президент Володимир Зеленський приїхав на Донбас і записав відеопривітання українським захисникам зі Слов'янська.
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