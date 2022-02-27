Ви воюєте не з нашим урядом, а з народом, - Усик заплакав і звернувся до українців і росіян. Відео
Український боксер Олександр Усик зі сльозами на очах закликав росіян припинити війну на території України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Усик також звернувся до українців і запевнив, що він пишається тим, що він є українцем.
"Дорогий народе України, я хочу звернутися до тебе саме зараз. Ти наймогутніший в світі народ, я дуже пишаюсь, що я українець. Я хочу вам всім сказати: "Дякую. Ви – сила", - сказав боксер.
Після цього Олександр Усик заговорив російською і закликав агресора припинити війну.
"А тепер я хочу сказати, щоб мене зрозуміли інші люди. Ви воюєте не з нашим урядом, не з нашою армією. Ви воюєте з народом. Це наша земля. Ми тут удома. І не ми до вас прийшли. Нас не треба звільняти". Ми самі себе звільнимо", - завершив звернення Усик.
- 26 лютого Усик звернувся до президента країни-агресора Володимира Путін.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе