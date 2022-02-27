Ви воюєте не з нашим урядом, а з народом, - Усик заплакав і звернувся до українців і росіян. Відео

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Усик також звернувся до українців і запевнив, що він пишається тим, що він є українцем.



"Дорогий народе України, я хочу звернутися до тебе саме зараз. Ти наймогутніший в світі народ, я дуже пишаюсь, що я українець. Я хочу вам всім сказати: "Дякую. Ви – сила", - сказав боксер.



Після цього Олександр Усик заговорив російською і закликав агресора припинити війну.



"А тепер я хочу сказати, щоб мене зрозуміли інші люди. Ви воюєте не з нашим урядом, не з нашою армією. Ви воюєте з народом. Це наша земля. Ми тут удома. І не ми до вас прийшли. Нас не треба звільняти". Ми самі себе звільнимо", - завершив звернення Усик.



26 лютого Усик звернувся до президента країни-агресора Володимира Путін. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb