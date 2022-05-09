Вибивав із мирних жителів дані про українських військових: викрито окупанта, причетного до звірств на Київщині

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

Прокурори із СБУ та НАБУ встановили, що командир роти разом із співслужбовцями у березні в окупованому селі Мокрець Броварського району взяли у полон двох беззбройних мирних мешканців.

"Він незаконно допитував бранців, щоб вивідати дані про патріотів, військовослужбовців ЗСУ та бійців тероборони. Вдягнувши тактичні рукавиці з пластиковими вставками, командир вибивав інформацію ударами по обличчях та головах потерпілих. А після наказав їм роздягнутись та запроторив у підвалі", - написала вона.

За її даними, цей командир роти - вже третій військовослужбовець цієї бригади повідомлений про підозру в порушенні законів та звичаїв війни в Броварському районі. Ще двоє його співслужбовців викриті у жорстокому знущанні із військовополоненого та із священника у селі Богданівка.

"Якщо ви впізнаєте цього військовослужбовця РФ і маєте свідчення про його участь в інших воєнних злочинах - надсилайте докази на наш єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", - підсумувала Венедіктова.