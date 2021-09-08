Вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму: Рада схвалила звернення до світової спільноти

Про це йшлося під час засідання парламенту, передає Еспресо.TV.

Рада визнає, що намір окупаційної влади провести 19 вересня 2021 року вибори до Держдуми на території Криму, Севастополя, а також із залученням жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами є порушенням Конституції та законодавства України.

Проведення таких виборів порушує Статут ООН, заключний акт ОБСЄ від 1 серпня 1975 року, Будапештський меморандум, резолюцію Генасамблеї ООН "Територіальна цілісність України" N 68/262 та інші документи. Постановою депутати підтримали звернення Ради до міжнародних організацій, урядів і парламентів зарубіжних країн у зв'язку з незаконною підготовкою виборів до Держдуми РФ.