Вибори президента і Ради: рейтинг Порошенка зріс, Зеленського - зменшився, "ЄС" випередила "Слугу народу"

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Еспресо.TV.



Так, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримали б Володимир Зеленський (17,4% усіх опитаних) та Петро Порошенко (16,2%).



Порівняно з жовтнем 2021 року статистично значимо зросли рейтинги Петра Порошенка (з 12,7% до 16,2% усіх опитаних) та Юлії Тимошенко (з 5,0% до 6,9%), а також знизився рейтинг В. Гройсмана (з 4,1% до 2,1%).



Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала би партія "Європейська солідарність" (за неї готові віддати свій голос 17,5% усіх опитаних або 25,2% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором).



Другий результат показала б політична партія "Слуга народу" (12,8% та 18,4%, відповідно). За ВО "Батьківщина" готові проголосувати 8,7% усіх респондентів або 12,6% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 6,3% та 9,0% відповідно, за партію "Розумна політика" - 6,0% та 8,7%, партію "Наші" - 3,7% та 5,3%, партію "Сила і честь" - 3,4% та 4,8%, партію "Українська стратегія Гройсмана" ˗ 2,3 та 3,2%.



За кожну з інших політичних сил - менше 2% усіх опитаних та менше 3% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором.



Порівняно з жовтнем 2021 року статистично значимо зріс рейтинг "Європейської солідарності" (з 12,4% до 17,5% усіх опитаних) та знизився рейтинг "Української стратегії Гройсмана" (з 4,6% до 2,3%).



Найчастіше респонденти вважають, що головною і реальною опозицією до нинішньої влади є партія "Європейська Солідарність" (такої думки дотримуються 33,1% опитаних). 19,0% опитаних головною і реальною опозицією до нинішньої влади вважають партію "Опозиційна платформа - За життя", 11,3% - ВО "Батьківщина".

Нагадаємо, у 2021 році 45% опитаних назвали Зеленського "розчаруванням року", а в 2020-му - 28% вважали його "невдахою року".

За даними опитування Центру Разумкова, 62,5% громадян не підтримують ідеї, щоб Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах у 2024 році.

За результатами дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 11 по 17 листопада, підтримка партії "Європейська Солідарність" та її лідера Петра Порошенка у листопаді 2021 року зросла.