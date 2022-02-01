62,5% українців не підтримують висування Зеленського на другий термін, - опитування Центру Разумкова

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Еспресо.TV.



Так, підтримали б балотування Володимира Зеленського на другий президентський термін 18,6% респондентів. Решта опитаних не визначилися з вибором.



Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримали б Володимир Зеленський (17,4% усіх опитаних, або 26,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором) та Петро Порошенко (16,2% та 24,2%, відповідно).



Мають намір проголосувати за Ю.Тимошенко 6,9% усіх опитаних або 10,3% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, за Разумкова 5,5% та 8,2%, відповідно.



По 4,7% усіх респондентів проголосували б за Юрія Бойка та Євгенія Мураєва. За Ігоря Смешка готові проголосувати 3,6% усіх опитаних, за Володимира Гройсмана - 2,1%, за Олега Ляшка - 1,3%, за ВіктораМедведчука - 1,1%, за Олега Тягнибока - 0,6%.



Порівняно з жовтнем 2021 року статистично зросли рейтинги Петра Порошенка (з 12,7% до 16,2% усіх опитаних) та Юлії Тимошенко (з 5,0% до 6,9%), а також знизився рейтинг Гройсмана (з 4,1% до 2,1%).



Дослідження провела соціологічна служба Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, 40% громадян вважають, що президент Володимир Зеленський не вдається до жодних дій для настання миру в Україні, а 14% опитанних стверджують, що він робить усе можливе.