Вибори у Німеччині: кандидат у канцлери соціал-демократ Шольц виграв другі дебати, - опитування

Про це свідчить опитування телеглядачів, проведене дослідницьким центром Infratest Dimap на замовлення телеканалу ARD, передає Інтерфакс-Україна.

Близько 41% телеглядачів визнали виступ Шольца найбільш переконливим.



Кандидат від ХДС Армін Лашет здобув 27% голосів, представниця "Зелених" Анналена Бербок - 25%.

Глядачам також ставили запитання, про те, хто здається найбільш компетентним. 49% з них вирішили, що Шольц, 26% проголосували за Лашета, 18% проголосували за Бербок.

Третій, завершальний, раунд дебатів відбудеться 19 вересня. Вибори - 26 вересня.