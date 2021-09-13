Вибори у Німеччині: кандидат у канцлери соціал-демократ Шольц виграв другі дебати, - опитування
Кандидат у канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії Німеччини міністр фінансів Олаф Шольц виграв другий раунд передвиборчих дебатів
Про це свідчить опитування телеглядачів, проведене дослідницьким центром Infratest Dimap на замовлення телеканалу ARD, передає Інтерфакс-Україна.
Близько 41% телеглядачів визнали виступ Шольца найбільш переконливим.
Кандидат від ХДС Армін Лашет здобув 27% голосів, представниця "Зелених" Анналена Бербок - 25%.
Глядачам також ставили запитання, про те, хто здається найбільш компетентним. 49% з них вирішили, що Шольц, 26% проголосували за Лашета, 18% проголосували за Бербок.
Третій, завершальний, раунд дебатів відбудеться 19 вересня. Вибори - 26 вересня.
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