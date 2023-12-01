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Вибори в Польщі: Туск заявив, що його уряд, імовірно, складе присягу вже наступного тижня

1 грудня, 2023 п'ятниця
21:43
Світ Дональд Туск

Лідер польської Громадянської коаліції Дональд Туск передбачає, що його уряд може скласти присягу у середу, 13 грудня

Про це повідомляє Укрінформ.

“Як відомо, 11 грудня ми заслухаємо прем’єр-міністра Матеуша Моравецького з його пропозиціями для свого уряду… І якщо дозволить час, ми також оберемо 11 грудня нового прем’єр-міністра, якщо, як передбачається, Матеуш Моравецький не отримає вотуму довіри”, - заявив Туск.

За його словами, новий уряд, можливо, також з’явиться 11 грудня або наступного дня. 

Туск наголосив, що виступ нового прем’єр-міністра з програмою дій уряду може відбутися 12 грудня, і, відповідно, після позитивного голосування у сеймі новий уряд може бути приведений до присяги президентом Польщі 13 грудня.

Зокрема, у п’ятницю, 1 грудня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що він не зволікатиме з приведенням нового уряду до присяги, якщо кабінет Моравецького не отримає вотуму довіри в сеймі.

  • Напередодні, 27 листопада, президент Польщі Анджей Дуда призначив Матеуша Моравецького новим прем'єр-міністром і прийняв присягу у нового складу Ради міністрів.
Польща
вибори
Анджей Дуда
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