Вибори в Польщі: Туск заявив, що його уряд, імовірно, складе присягу вже наступного тижня

Про це повідомляє Укрінформ.

“Як відомо, 11 грудня ми заслухаємо прем’єр-міністра Матеуша Моравецького з його пропозиціями для свого уряду… І якщо дозволить час, ми також оберемо 11 грудня нового прем’єр-міністра, якщо, як передбачається, Матеуш Моравецький не отримає вотуму довіри”, - заявив Туск.

За його словами, новий уряд, можливо, також з’явиться 11 грудня або наступного дня.

Туск наголосив, що виступ нового прем’єр-міністра з програмою дій уряду може відбутися 12 грудня, і, відповідно, після позитивного голосування у сеймі новий уряд може бути приведений до присяги президентом Польщі 13 грудня.

Зокрема, у п’ятницю, 1 грудня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що він не зволікатиме з приведенням нового уряду до присяги, якщо кабінет Моравецького не отримає вотуму довіри в сеймі.