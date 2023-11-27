Дуда прийняв присягу в нового уряду Моравецького. Його має затвердити сейм
Президент Польщі Анджей Дуда призначив Матеуша Моравецького новим прем'єр-міністром і прийняв присягу у нового складу Ради міністрів
Про це повідомляє Укрінформ.
“Пане прем’єре, вітаю і дуже радію. Ми виконуємо політичний, історичний і конституційний звичай, призначаючи після парламентських виборів уряд Польщі, що формується кандидатом, якого представила коаліція, що перемогла на парламентських виборах”, - заявив Дуда.
Він підтримав той факт, що значну частину посад в ньому обійматимуть жінки та що до уряду входять молоді люди. Моравецький матиме два тижні на те, щоб отримати у сеймі вотум довіри для уряду.
Свою посаду може зберегти міністр національної оборони Маріуш Блащак. Натомість Марлена Мальонг, яка була міністром соціальної політики, може стати міністром розвитку і технологій, а нинішній міністр з європейських справ у Раді міністрів Шимон Шинковський вел Сеньк, можливо очолить МЗС.
На чолі ряду міністерств стануть нинішні заступники міністрів. Зокрема, міністром внутрішніх справ і адміністрації буде Павел Шефернакер, міністром юстиції – Марцін Вархол. Решта складу Ради міністрів - це нові політики, які раніше обіймали різні посади у польській адміністрації.
Що відомо про вибори в Польщі
15 жовтня на парламентських виборах у Польщі зафіксували найбільшу явку з моменту падіння комунізму.
Після підрахунку всіх бюлетенів на виборах до парламенту Польщі, лідерство здобула партія влади "Право і справедливість". Вона отримала 35,38%. За нею йде опозиційний блок "Громадянська платформа" - 30,70%, потім - "Третій шлях" (14,40%), "Лівиця" (8,61%) і ультраправа антиукраїнська "Конфедерація" (7,16%). Це означає, що "Громадянська платформа", "Третій шлях" і "Нова лівиця" мають можливість утворити новий кабінет.
Блок "Третій шлях", який посів третє місце, заявив, що виключає створення коаліції з керівною партією "Право і справедливість"("ПіС").
За останніми даними, явка на виборах становила 74%, що є найвищим показником з моменту падіння комунізму в країні.
19 жовтня стало відомо, що найбільша опозиційна політсила Польщі "Громадянська платформа" висуває кандидатуру експрезидента Євроради Дональда Туска на прем’єр-міністра Польщі.
А вже за кілька днів по тому всі опозиційні партії Польщі оголосили, що їхнім спільним претендентом на прем’єр-міністра буде Дональд Туск.
6 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що прийняв рішення довірити сформувати новий уряд після парламентських виборів Матеушу Моравецькому.
13 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький подав заяву про відставку з посади в Раді міністрів. Того ж дня Дуда офіційно доручив експрем'єру Моравецькому сформувати новий уряд.
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