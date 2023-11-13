Дуда офіційно доручив Моравецькому сформувати уряд в Польщі
Президент Польщі Анджей Дуда офіційно доручив експрем'єру та представнику партії "Право і справедливість" Матеушу Моравецькому сформувати новий уряд
Про це повідомила канцелярія уряду в Twitter.
Дуда вручив Моравецькому акт про призначення голови Ради міністрів в Президентському палаці.
Обраний президентом прем’єр протягом двох тижнів має представити Сейму програму дій уряду разом з пропозицією про вотум довіри.
Сейм приймає вотум довіри абсолютною більшістю голосів у присутності щонайменше половини кількості депутатів.
Що відомо про вибори в Польщі
15 жовтня на парламентських виборах у Польщі зафіксували найбільшу явку з моменту падіння комунізму.
Після підрахунку всіх бюлетенів на виборах до парламенту Польщі, лідерство здобула партія влади "Право і справедливість". Вона отримала 35,38%. За нею йде опозиційний блок "Громадянська платформа" - 30,70%, потім - "Третій шлях" (14,40%), "Лівиця" (8,61%) і ультраправа антиукраїнська "Конфедерація" (7,16%). Це означає, що "Громадянська платформа", "Третій шлях" і "Нова лівиця" мають можливість утворити новий кабінет.
Блок "Третій шлях", який посів третє місце, заявив, що виключає створення коаліції з керівною партією "Право і справедливість"("ПіС").
За останніми даними, явка на виборах становила 74%, що є найвищим показником з моменту падіння комунізму в країні.
19 жовтня стало відомо, що найбільша опозиційна політсила Польщі "Громадянська платформа" висуває кандидатуру експрезидента Євроради Дональда Туска на прем’єр-міністра Польщі.
А вже за кілька днів по тому всі опозиційні партії Польщі оголосили, що їхнім спільним претендентом на прем’єрміністра буде Дональд Туск.
6 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що прийняв рішення довірити сформувати новий уряд після парламентських виборів Матеушу Моравецькому
13 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький подав заяву про відставку з посади в Раді міністрів
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