Вибух газу на Сицілії: є загиблі та поранені
У ніч з 11 на 12 грудня 2021 року в муніципалітеті Равануза (регіон Сицилія, провінція Агрідженто) стався вибух газу. Зруйновано кілька житлових будинків
Наразі відомо про 4 загиблих. 2 особи вижили. Ще 5 людей розшукуються під завалами, передає Rai News.
Перекриття трьох будинків повністю обвалилися. Загалом зруйновано та пошкоджено близько десяти житлових будівель.
За оцінкою рятувальників, вибухнув газ.
Евакуйовано 50 осіб.
На місці працюють 250 людей: пожежники, цивільний захист та правоохоронці.
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