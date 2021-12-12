Вибух газу на Сицілії: є загиблі та поранені

Наразі відомо про 4 загиблих. 2 особи вижили. Ще 5 людей розшукуються під завалами, передає Rai News.



Перекриття трьох будинків повністю обвалилися. Загалом зруйновано та пошкоджено близько десяти житлових будівель.



За оцінкою рятувальників, вибухнув газ.



Евакуйовано 50 осіб.



На місці працюють 250 людей: пожежники, цивільний захист та правоохоронці.





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