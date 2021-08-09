Вибух гранати у Кривому Розі: крім підривника постраждали також троє поліцейських
Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 61-річний чоловік та троє поліцейських, перехожі громадяни не постраждали
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"Під час розмови чоловік віддав правоохоронцям один боєприпас «РГД-5», який тримав у руках. Однак після цього раптово з кишені дістав другу гранату та підірвав", - зазначається у повідомленні.
Відомо, що цього ж дня в помешканні фігуранта поліція провела обшуки, в ході яких вилучено ще дві гранати.
"Все вилучене направлено на експертне дослідження", - пишуть у пресслужбі.
За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст.263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів) та за ч.1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу ) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що вчора, 8 серпня, житель Кривого Рогу підірвав себе гранатою неподалік від прохідної Південного ГЗК.
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