Вибух літака ІЛ-76 в Ульяновську - це технічне невігластво росіян, - експерт з авіації Романенко
Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, зазначив, що росіяни проводили випробування фюзеляжу на герметичність і міцність, однак, щоб випробування було безпечним, такі перевірки у всьому світі проводяться у басейнах з водою
Про це він розповів в етері Еспресо.
Валерій Романенко дав коментар щодо вибуху 2 березня військово-транспортного літака Іл-76МД на Ульяновському авіазаводі.
"Причина вибуху – технічне невігластво росіян. До Ульяновська перенесли виробництво військово-транспортних літаків ІЛ-76, які раніше серійно вироблялися у Ташкенті. Тобто росіяни вирішили на власній території виробляти ці літаки, перевезли обладнання до Ульяновська на завод "Авіастар" і модернізували конструкцію цього літака", - розказав експерт з авіації.
Романенко зауважив, що у процесі модернізації необхідно проведення деяких випробувань.
"Зараз вони проводили випробування фюзеляжу на герметичність і міцність. Але ж як вони випробували? Весь світ знає, що не можна це випробувати зі стисненим повітрям, бо газ стискається, акумулює енергію, а у разі найменшої тріщини при подальшому стисненні відбувається вибух, що власне і сталося. Ще під час Другої світової війни на літаках були балони зі стисненим повітрям і при влучанні кулі, літак розлітався на дрібні шматки. І тут сталося те саме, тобто виникла якась щілина, у результаті літак практично розлетівся: фюзеляж повністю зруйнований, п'ять людей поранено, один загинув. Загалом такі випробування у всьому світі проводять у басейнах з водою, бо вода – рідина, яка не стискається, що робить випробування безпечним. А з повітрям вони отримали результат, який і мали отримати", - пояснив Валерій Романенко.
- 2 березня у Росії під час випробувань на Ульянівському авіазаводі вибухнув військово-транспортний літак Іл-76МД
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