Про це він розповів в етері Еспресо.

Валерій Романенко дав коментар щодо вибуху 2 березня військово-транспортного літака Іл-76МД на Ульяновському авіазаводі.

"Причина вибуху – технічне невігластво росіян. До Ульяновська перенесли виробництво військово-транспортних літаків ІЛ-76, які раніше серійно вироблялися у Ташкенті. Тобто росіяни вирішили на власній території виробляти ці літаки, перевезли обладнання до Ульяновська на завод "Авіастар" і модернізували конструкцію цього літака", - розказав експерт з авіації.

Романенко зауважив, що у процесі модернізації необхідно проведення деяких випробувань.

"Зараз вони проводили випробування фюзеляжу на герметичність і міцність. Але ж як вони випробували? Весь світ знає, що не можна це випробувати зі стисненим повітрям, бо газ стискається, акумулює енергію, а у разі найменшої тріщини при подальшому стисненні відбувається вибух, що власне і сталося. Ще під час Другої світової війни на літаках були балони зі стисненим повітрям і при влучанні кулі, літак розлітався на дрібні шматки. І тут сталося те саме, тобто виникла якась щілина, у результаті літак практично розлетівся: фюзеляж повністю зруйнований, п'ять людей поранено, один загинув. Загалом такі випробування у всьому світі проводять у басейнах з водою, бо вода – рідина, яка не стискається, що робить випробування безпечним. А з повітрям вони отримали результат, який і мали отримати", - пояснив Валерій Романенко.