У Росії під час випробувань на Ульянівському авіазаводі вибухнув військово-транспортний літак ІЛ-76МД
Під час випробувань військового транспортника на Ульянівському авіазаводі у РФ одна особа загинула, 6 отримали ураження
Про це інформують російські ЗМІ.
Повідомляється, що на Ульянівському авіазаводі за допомогою потужного струменя стисненого повітря тестували фюзеляж Іл-76МД на міць. Перевірку борт провалив.
Унаслідок цього відбулася розгерметизація, а потім повна руйнація повітряного судна.
Одна особа загинула та ще шестеро постраждали. Їх ушпиталили.
Нині на підприємстві ПАТ "ІЛ-Авіастар" проводиться перевірка.
- Нагадаємо, уранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", що біля Мінська, сталося два вибухи, було пошкоджено російський розвідувальний літак ДРЛО А-50 та снігоприбиральну техніку. Після вибухів прибули літаки російського центру обслуговування А-50. Згодом за підозрою у причетності затримали щонайменше 6 людей.
- Російський літак-розвідник А-50 на аеродромі "Мачулищі" атакували двома дронами, які переносили вибухівку, повідомила група ByPol.
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