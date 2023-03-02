Про це інформують російські ЗМІ.

Повідомляється, що на Ульянівському авіазаводі за допомогою потужного струменя стисненого повітря тестували фюзеляж Іл-76МД на міць. Перевірку борт провалив.

Унаслідок цього відбулася розгерметизація, а потім повна руйнація повітряного судна.

Одна особа загинула та ще шестеро постраждали. Їх ушпиталили.

Нині на підприємстві ПАТ "ІЛ-Авіастар" проводиться перевірка.