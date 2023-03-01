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Головна війна з Росією На літаку зафіксовано два серйозні пошкодження: стало відомо подробиці атаки на А-50 у Мачулищах

На літаку зафіксовано два серйозні пошкодження: стало відомо подробиці атаки на А-50 у Мачулищах

1 березня, 2023 середа
19:17
війна з Росією Пошкоджений літак на аеродромі "Мачулищі"

Російський літак-розвідник А-50 на аеродромі "Мачулищі" атакували двома дронами, які переносили вибухівку

Про це повідомила група ByPol.

Зазначають, що під час атаки на російський літак-розвідник використали два дрони виробництва DJI. Їх спеціально переробили на дрони-камікадзе. Кожен з них переносив заряд у 200 г вибухівки у тротиловому еквіваленті.

Також дрони мали вантаж для додаткового ураження. Мовиться про металеві кулі, кількість яких складає по 200 штук на кожен дрон.

Згідно з опублікованими супутниковими знімками, А-50 зазнав двох значних уражень.

Так ByPol пише, що в літака пошкоджено трикоординатну станцію радіолокації, а саме локатор, який є ключовим елементом. За даними групи, антену доведеться замінювати повністю з її повним розбиранням і демонтажем. Також доведеться міняти антену системи розпізнавання "свій-чужий", яка розміщена під обтічником.

Також на супутникових знімках видно пошкодження в районі розміщення обтічника антени супутникової радіолінії. Мовиться про передню частину літака поблизу носового відсіку.

ByPol зазначає, що металеві кульки також могли завдати значних пошкоджень. Так вони могли вразити обшивку А-50 й проникнути глибоко в його корпус, де тягнеться безліч важливих дротів, які і живлять, і є зв'язковими чи керувальними. Уламки куль могли і розірвати дроти, і разом із вогнем оплавити їх.

"На знімках із супутника такий вид пошкоджень ми побачити й оцінити не зможемо. Так само варт оцінювати й друге влучання", - наголосили в ByPol.

Група також зазначає, що на складність і кількість пошкоджень може вплинути факт того, чи зайнялася на літаку пожежа після вибухів. Роль також грає те, чим її локалізували. Якщо пожежу все ж гасили, є висока ймовірність, що в пошкоджені міста літака потрапили засоби для гасіння. Це може вивести з лади радіолокаційну систему.

  • Вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", що біля Мінська, сталося два вибухи, було пошкоджено російський розвідувальний літак ДРЛО А-50 та снігоприбиральну техніку.
  • Після вибухів на аеродромі, у Мачулищі прибули літаки російського центру обслуговування А-50.
  • Згодом за підозрою у причетності до вибухів у Мачулищах затримали щонайменше 6 людей.
Росія
Білорусь
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