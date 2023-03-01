Про це повідомила група ByPol.

Зазначають, що під час атаки на російський літак-розвідник використали два дрони виробництва DJI. Їх спеціально переробили на дрони-камікадзе. Кожен з них переносив заряд у 200 г вибухівки у тротиловому еквіваленті.

Також дрони мали вантаж для додаткового ураження. Мовиться про металеві кулі, кількість яких складає по 200 штук на кожен дрон.

Згідно з опублікованими супутниковими знімками, А-50 зазнав двох значних уражень.

Так ByPol пише, що в літака пошкоджено трикоординатну станцію радіолокації, а саме локатор, який є ключовим елементом. За даними групи, антену доведеться замінювати повністю з її повним розбиранням і демонтажем. Також доведеться міняти антену системи розпізнавання "свій-чужий", яка розміщена під обтічником.

Також на супутникових знімках видно пошкодження в районі розміщення обтічника антени супутникової радіолінії. Мовиться про передню частину літака поблизу носового відсіку.

ByPol зазначає, що металеві кульки також могли завдати значних пошкоджень. Так вони могли вразити обшивку А-50 й проникнути глибоко в його корпус, де тягнеться безліч важливих дротів, які і живлять, і є зв'язковими чи керувальними. Уламки куль могли і розірвати дроти, і разом із вогнем оплавити їх.

"На знімках із супутника такий вид пошкоджень ми побачити й оцінити не зможемо. Так само варт оцінювати й друге влучання", - наголосили в ByPol.

Група також зазначає, що на складність і кількість пошкоджень може вплинути факт того, чи зайнялася на літаку пожежа після вибухів. Роль також грає те, чим її локалізували. Якщо пожежу все ж гасили, є висока ймовірність, що в пошкоджені міста літака потрапили засоби для гасіння. Це може вивести з лади радіолокаційну систему.