В Білорусі за підозрою у причетності до вибухів у Мачулищах затримали щонайменше 6 людей
Після вибухів на аеродромі "Мачулищі", що стались 26 лютого, затримали щонайменше 6 осіб – після двох діб їх відпустили
Про це повідомляє правозахисна організація "Вясна".
В Дзержинську Мінської області було затримано щонайменше 6 осіб, що, ймовірно, були причетні до вибухів на аеродромі "Мачулищі".
За даними правозахисної організації, всіх засудили до 2 діб арешту за "непокору", проте зараз вони на волі.
Повідомляється, що після затримання людей били, але не місцеві поліцейські, а інші.
- Вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", що біля Мінська, сталося два вибухи, було пошкоджено російський розвідувальний літак ДРЛО А-50 та снігоприбиральну техніку.
- Після вибухів на аеродромі, у Мачулищі прибули літаки російського центру обслуговування А-50.
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