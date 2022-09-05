Вибух у Чернігові на виставці зброї: двом військовим повідомили про підозру
Двом військовослужбовцям повідомлено про підозру за фактом порушення правил поводження зі зброєю через поранення дітей у Чернігові на виставці зброї
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"За процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону повідомлено про підозру двом військовослужбовцям за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 3 вересня 2022 року в місті Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільному населенню зброю та боєприпаси. Під час демонстрації один з боєприпасів здетонував. В результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них четверо дітей віком від 2 до 12 років.
"У день події правоохоронці затримали двох військовослужбовців в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу", - додають у Генпрокуратурі.
- Нагадаємо, кількість потерпілих, які звернулися по медичну допомогу після вибухів на виставці боєприпасів у Чернігові, зросла до 15 людей, серед них 8 дітей та 7 дорослих
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