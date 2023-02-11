Вибухи на окупованому Запоріжжі: знищено техніку та особовий склад росіян
Мер Мелітополя Іван Федоров поінформував про результати вибухів у тимчасово окупованому Запоріжжі: в загарбників поменшало техніки й особового складу
Про це Іван Федоров звітував у телеграмі.
"Вчора на тимчасово зайнятій території Запорізької області загарбникам було страшно. За попередніми даними в окупантів поменшало БК, техніки і особового складу відразу в кількох місцях розміщення", - написав міський голова.
Так, він ствердив, що в Мелітополі вибухи пролунали на промисловому підприємстві, де росіяни зберігали техніку. У селі Мирне влучили в місце розташування окупантів, а в Токмацькому районі уражено локацію в одному з сіл, де загарбники вирішили поселитися.
"На жаль, рашисти використовують найогиднішу тактику: ховатися за спинами мирних мешканців - розставляють свою техніку і ППО посеред житлових кварталів", - додав Іван Федоров.
- Нагадаємо, раніше мер Мелітополя виступав в етері Еспресо, він повідомив, що на окупованій території Запорізької області стає більше бійців російської приватної військової компанії "Вагнер".
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