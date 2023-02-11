Вибухи на окупованому Запоріжжі: знищено техніку та особовий склад росіян

Про це Іван Федоров звітував у телеграмі.

"Вчора на тимчасово зайнятій території Запорізької області загарбникам було страшно. За попередніми даними в окупантів поменшало БК, техніки і особового складу відразу в кількох місцях розміщення", - написав міський голова.

Так, він ствердив, що в Мелітополі вибухи пролунали на промисловому підприємстві, де росіяни зберігали техніку. У селі Мирне влучили в місце розташування окупантів, а в Токмацькому районі уражено локацію в одному з сіл, де загарбники вирішили поселитися.

"На жаль, рашисти використовують найогиднішу тактику: ховатися за спинами мирних мешканців - розставляють свою техніку і ППО посеред житлових кварталів", - додав Іван Федоров.