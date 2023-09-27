Вибухи прогриміли у Підмосков'ї. Очевидці пишуть про пожежу в районі аеродрому

Про це повідомляє російський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Повідомлення про пожежу та вибухи з'явились після опівночі середи, 27 вересня. Очевидці пишуть про стовп полум'я у районі аеродрому Чкаловського та станції Соколівська в Підмосков'ї.

Офіційних коментарів від російської влади поки немає.

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