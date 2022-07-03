Про це повідомив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко в телеграмі.

"Сьогодні вночі внаслідок дій, спричинених російськими військовослужбовцями, у місті Бєлгород загинула родина Коптелових з Цупівки - 3 людини, зокрема й маленька дитина", - наголосив він.

За словами В'ячеслава Задоренка, таку інформацію надали вимушені переселенці. Він зазначив, що мешканці Цупівки й інших тимчасово окупованих населених пунктів були вимушені тікати від війни через РФ до Європи.

"На жаль, як бачимо, Росія знищує наших людей і на своїй території", - зауважив голова громади.

Уночі 3 липня в Бєлгороді пролунали вибухи. Унаслідок цього було пошкоджено 11 багатоповерхівок, три людини загинули, ще 4 постраждали.

У багатоповерхівку в Бєлгороді потрапив уламок ракети з російського ЗРПК "Панцир".

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