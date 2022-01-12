Від 20 тис. грн: Міноборони України підвищило виплати військовим медикам
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що з 1 січня 2022 року військовим медикам нараховується підвищене грошове забезпечення
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Наприкінці минулого року вдалося додатково збільшити бюджет Міноборони на 2,5 млрд грн. Як я вже наголошував, ці кошти будуть спрямовані на перший етап підвищення грошового забезпечення у сфері оборони. Це питання для мене є одним з найбільш пріоритетних. За дорученням президента України Володимира Зеленського спільно з урядом та парламентом ми шукаємо рішення. Підвищення виплат для медиків - це перший крок. До кінця місяця у рамках першого етапу підвищення буде ще низка таких секторальних кроків", - сказав Резніков.
Він уточнив, що наразі відпрацьовується модель системної реформи грошового забезпечення, яка буде синхронізована з кадровою реформою у сфері оборони.
"Наша ціль - запустити ці реформи у 2023 році. Але протягом 2022 року ми робитимемо поступові кроки, щоб грошове забезпечення військових було достойним і конкурентним загалом щодо економіки. Вже відпрацьовані рішення за кількома військовими спеціальностями, які потребують особливої підготовки та кваліфікації. Документи будуть оприлюднені найближчими днями, але збільшені виплати нараховуються так само з 1 січня", - уточнив очільник Міноборони.
Так, у 2022 році на підвищення грошового забезпечення військовим лікарям буде спрямовано 527,9 млн грн. На підвищені виплати цивільним медичним працівникам на військових посадах передбачено 88,6 млн грн. Для підвищення заробітної плати цивільних медиків на невійськових посадах у системі Міноборони та ЗСУ закладено понад 400 млн грн.
Із 1 січня лікар у військах отримуватиме на руки від 20 тис. грн, а фахівці з базовою та незакінченою вищою медичною освітою - від 13,5 тис. грн.
- Нагадаємо, з 1 січня Кабмін підвищив мінімальну зарплату лікарів до 20 тис. грн.
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