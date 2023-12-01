"Від 200 до 500 тис. українців втратили кінцівки через війну": росіяни запустили новий фейк
Заява російської пропаганди, що від 200 до 500 тис. українців втратили кінцівки через війну, не відповідають дійсності
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Через некомпетентне надання першої допомоги кінцівку, яку можна було врятувати, доводиться ампутувати. Тому в Україні – від 200 до 500 тис. людей втратили кінцівки, а в одну лише компанію Ottobock, яка займається розробкою протезів, звернулося 50 тисяч українців", - про це з посиланням на WSJ пишуть прокремлівські ЗМІ.
Насправді пропагандисти не дають жодного джерела, звідки походить інформація про 200-500 тис. людей, що втратили кінцівки. Вони посилаються тільки на компанію Ottobock, у якої нібито замовили протези 50 тис. українських військових.
Ймовірно, пропаганда мала на увазі статтю WSJ, яка вже безпосередньо цитує німецьку компанію Ottobock, що надає дані щодо кількості замовлених протезів українцями. У матеріалі йдеться про 20-50 тис. українців, що втратили кінцівки.
"Окрім того, фейкороби проігнорували наведені у статті дані, що ампутації необхідні лише у 10% випадків таких поранень. Це спростовує тезу фейкарів про те, що лікарі ЗСУ "ампутують кінцівку замість того, щоб спробувати її врятувати", - пише SPRAVDI.
- Росіяни також запустили фейск, що в Україні розпочали мобілізацію студентів.
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