"Від 200 до 500 тис. українців втратили кінцівки через війну": росіяни запустили новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Через некомпетентне надання першої допомоги кінцівку, яку можна було врятувати, доводиться ампутувати. Тому в Україні – від 200 до 500 тис. людей втратили кінцівки, а в одну лише компанію Ottobock, яка займається розробкою протезів, звернулося 50 тисяч українців", - про це з посиланням на WSJ пишуть прокремлівські ЗМІ.

Насправді пропагандисти не дають жодного джерела, звідки походить інформація про 200-500 тис. людей, що втратили кінцівки. Вони посилаються тільки на компанію Ottobock, у якої нібито замовили протези 50 тис. українських військових.

Ймовірно, пропаганда мала на увазі статтю WSJ, яка вже безпосередньо цитує німецьку компанію Ottobock, що надає дані щодо кількості замовлених протезів українцями. У матеріалі йдеться про 20-50 тис. українців, що втратили кінцівки.

"Окрім того, фейкороби проігнорували наведені у статті дані, що ампутації необхідні лише у 10% випадків таких поранень. Це спростовує тезу фейкарів про те, що лікарі ЗСУ "ампутують кінцівку замість того, щоб спробувати її врятувати", - пише SPRAVDI.