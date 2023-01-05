Від 24 лютого 877 дітей отримали поранення через збройну агресію РФ

Про це поінформували в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що понад 1329 дітей постраждали в Україні через повномасштабну російську збройну агресію.

Станом на ранок 5 січня щонайменше 877 дітей отримали поранення, 452 дитини - загинули внаслідок дій окупантів.

Найбільше дітей постраждали на Донеччині - 429, Харківщині - 268, Київщині - 117, Херсонщині - 82, Миколаївщині - 81, Запоріжжі - 81, Чернігівщині - 68, Луганщині - 65, Дніпропетровщині - 40.

"4 січня внаслідок артобстрілу ворогом с. Веселе Херсонської області отримав тілесні ушкодження 17-річний хлопець", - повідомила пресслужба Офісу.

Також наголошується, що цифри не остаточні, адже триває процес їх точного встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Нагадаємо, 14 грудня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що за підтвердженими даними нині у РФ перебуває понад 12 тисяч українських дітей, з них близько 8600 – примусово депортовані.

Станом на 23 грудня було відомо, що на Херсонщині з моменту деокупації слідчі підтвердили загибель 332 мирних мешканців, 17 із них – діти.

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