Від 24 лютого 877 дітей отримали поранення через збройну агресію РФ
Після початку повномасштабного вторгнення 877 дітей в Україні були поранені через дії армії РФ, ще 452 дитини загинули від збройної російської агресії
Про це поінформували в Офісі генерального прокурора.
Зазначається, що понад 1329 дітей постраждали в Україні через повномасштабну російську збройну агресію.
Станом на ранок 5 січня щонайменше 877 дітей отримали поранення, 452 дитини - загинули внаслідок дій окупантів.
Найбільше дітей постраждали на Донеччині - 429, Харківщині - 268, Київщині - 117, Херсонщині - 82, Миколаївщині - 81, Запоріжжі - 81, Чернігівщині - 68, Луганщині - 65, Дніпропетровщині - 40.
"4 січня внаслідок артобстрілу ворогом с. Веселе Херсонської області отримав тілесні ушкодження 17-річний хлопець", - повідомила пресслужба Офісу.
Також наголошується, що цифри не остаточні, адже триває процес їх точного встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
- Нагадаємо, 14 грудня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що за підтвердженими даними нині у РФ перебуває понад 12 тисяч українських дітей, з них близько 8600 – примусово депортовані.
- Станом на 23 грудня було відомо, що на Херсонщині з моменту деокупації слідчі підтвердили загибель 332 мирних мешканців, 17 із них – діти.
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