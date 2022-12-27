Від 24 лютого Росія вразила понад 700 об'єктів критичної інфраструктури України
Понад 700 обʼєктів критичної інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення зазнали російських обстрілів
Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі національного телемарафону.
"Загалом по Україні станом на зараз маємо інформацію про понад 35 тисяч зруйнованих обʼєктів внаслідок російських атак, з майже 30 тисяч зафіксованих обстрілів з початку вторгнення вражено 702 об'єкти критичної інфраструктури – йдеться про газогони, електропідстанції, мости та інше", – сказав він.
Росія з жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних об'єктах в Україні, після одного з таких ударів 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання. Досі в більшості областей тривають планові відключення електрики. Українська сторона з міркувань безпеки не повідомляла, які об'єкти зазнавали атак.
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