Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі національного телемарафону.

"Загалом по Україні станом на зараз маємо інформацію про понад 35 тисяч зруйнованих обʼєктів внаслідок російських атак, з майже 30 тисяч зафіксованих обстрілів з початку вторгнення вражено 702 об'єкти критичної інфраструктури – йдеться про газогони, електропідстанції, мости та інше", – сказав він.

Росія з жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних об'єктах в Україні, після одного з таких ударів 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання. Досі в більшості областей тривають планові відключення електрики. Українська сторона з міркувань безпеки не повідомляла, які об'єкти зазнавали атак.

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