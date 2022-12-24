Від 24 лютого росіяни втратили в Україні понад 101 тис. окупантів, - Генштаб ЗСУ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом із 24 лютого по 24 грудня окупанти втратили:

особового складу ‒ близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3006 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,

артилерійських систем – 1988 (+4) од,

РСЗВ – 418 (+4) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, 22 грудня стало відомо, що українські захисники знищили російського найманця-майора, який воював у складі ПВК Вагнера.

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