Від 24 лютого росіяни втратили в Україні понад 101 тис. окупантів, - Генштаб ЗСУ
За добу 24 грудня загарбники втратили 480 військових, 8 БПЛА 4 артилерійські системи й танк
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загалом із 24 лютого по 24 грудня окупанти втратили:
- особового складу ‒ близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3006 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,
- артилерійських систем – 1988 (+4) од,
- РСЗВ – 418 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 178 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.
- Нагадаємо, 22 грудня стало відомо, що українські захисники знищили російського найманця-майора, який воював у складі ПВК Вагнера.
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