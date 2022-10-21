English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Від 24 лютого виявлено понад 8 тис. ворожих цілей за допомогою безпілотників, - речник Нацгвардії Музичук
Ексклюзив

Від 24 лютого виявлено понад 8 тис. ворожих цілей за допомогою безпілотників, - речник Нацгвардії Музичук

21 жовтня, 2022 п'ятниця
14:44
війна з Росією Система БПЛА Poseidon

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за допомогою БПЛА було виявлено та уражено понад 8 тис. цілей окупантів

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз дуже активно працює розвідка Національної гвардії України. Зокрема, аеророзвідка. За допомогою безпілотних літальних апаратів ми можемо виявляти та знищувати цілі противника на момент підходу до наших позицій. Також ми тісно співпрацюємо з артилерійськими підрозділами", - розповів Музичук.

Речник Нацгвардії України додав, що за допомогою БПЛА нацгвардійці знаходять понад 300 цілей противника щотижня.

"Часто наша співпраця з артилерійськими підрозділами полягає в тому, що розвідники Національної гвардії України за допомогою БПЛА виявляють цілі та передають їх ЗСУ. Потім по цілях відпрацьовують артилеристи. Саме таким чином за останній тиждень було виявлено та уражено 272 цілі противника. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії до України за допомогою БПЛА було виявлено та уражено понад 8 тис. цілей окупантів", - додав він.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
російська армія
ЗСУ
Нацгвардiя
окупанти
безпілотник
Читайте також:
20 жовтня, 2022 четвер
Путін вважає, що холод – це його зброя проти нас, але насправді зима примусить його військо відступити, - командир підрозділу розвідників
Олег Дерипаска
Автор Олег Дорожовець
20 жовтня, 2022 четвер
Прецедент Дерипаски: чи так буде з кожним
На фото: журналістка "Інтера" Анастасія Даугулє
20 жовтня, 2022 четвер
"Перелік звинувачень є абсурдним": ведуча "Інтера" Даугулє заперечує закиди у поширенні російських наративів
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.94
    Купівля 39.94
    Продаж 40.69
  • EUR
    Купівля 38.28
    Продаж 39.37
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
21 жовтня
16:09
На фото: Оля Полякова
"Instagram видаляє пости про ракетні удари": Полякова закликала Мінцифри відреагувати на блокування акаунтів зірок
16:07
Телескоп Hubble
Китайський сферичний радіотелескоп виявив у Всесвіті величезну структуру атомарного газу
16:03
Фінляндія та Швеція
Глава МЗС Швеції очікує схвалення Угорщиною і Туреччиною заявки про вступ в НАТО незабаром
15:43
Болгарія не планує евакуйовувати посольство з Києва, - заступник міністра
15:42
Польща
Британія пожертвує Польщі 10 млн фунтів на підтримку біженців з України
15:26
Девід Леттерман
Відомий американський комік Леттерман приїхав до Києва
15:18
члени Палати представників Конгресу США й Зеленський
Санкції проти РФ, підготовка до зими, відбудова країни: про що Зеленський говорив з представниками Конгресу США у Києві
15:08
На фото Каховська ГЕС
Росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні, а цього тижня завезли додаткову вибухівку на дамбу, - ГУР
14:56
Окупанти знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини
Російська атака по інфраструктурі України є найбільшою в історії людства, її готували енергетики РФ, - директор EIR Center Харченко
14:50
Ексклюзив
Сергій Суровікін
Любимчик Єльцина і Путіна. Чому м’яснику Суровікіну не світять сирійські подвиги в Україні?
14:49
Реджеп Таїп Ердоган
"Путін став відкритішим до переговорів": Ердоган не втрачає надії організувати зустріч президентів України й Росії
14:44
на фото: затримання
Очолював агентурну мережу РФ: під час наради в мера СБУ затримала чиновника з Миколаєва
14:37
Ferrexpo спільно з НГО "Післязавтра" запустили програму розвитку, менторської та психологічної підтримки жінок в Україні
14:35
На фото: кадр з кліпу Шакіри
"Я люблю тебе, але себе більше": Шакіра випустила першу після розлучення з футболістом Піке пісню
14:35
Ексклюзив
ППО
При створенні антидронової оборони Україна не має копіювати технічні рішення інших держав, - ексочільник ДП "Антонов" Лось
14:27
Василь Малюк
СБУ розслідуватиме постачання іранської зброї для допомоги РФ у війні проти України
14:22
Білорусь солдати
"Ваше керівництво планує втягнути народ у брудну війну": ЗСУ звернулися до білорусів
14:17
ФБУ разом з Parimatch допомагають ЗСУ
14:16
OPINION
Агія Загребельська
Європа: тест на інфляцію
14:13
В Україні ліквідували російських лейтенанта й капітана СОБРу, - офіцер ЗСУ Штефан
13:58
Twitter
Ілон Маск планує скоротити 75% співробітників Твіттеру в разі успішного закриття угоди
13:56
Ілон Маск
У Байдена обговорюють можливість перевірити джерела фінансування Маска після його заяв щодо України, - Bloomberg
13:48
Українська авіація змінила тактику після отримання американських ракет, - речник Повітряних сил ЗСУ
13:40
вітер
Поривчастий вітер і +18 °С: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на 22 жовтня
13:37
Німецький ракетний комплекс IRIS-T уже показав себе в роботі в Україні, – ЗСУ
13:32
Кевін Спейсі
Справа про сексуальні домагання: зірку "Карткового будиночка" Кевіна Спейсі виправдали у суді
13:22
Презентація кліпу гурту "Хуртовина" на пісню "Куля"
Український гурт презентував пісню "Куля" у пам'ять загиблих героїв: кошти з концертів відправлять на ЗСУ
13:18
Іран
Іран, який постачає зброю Росії, порадив своїм громадянам покинути Україну
13:07
UNITED24
Столичний ЦУМ презентує першу благодійну колекцію сувенірів за підтримки UNITED24
13:02
На фото: кадр з кліпу Wellboy "Стиль"
"Веселитись нема чим, суму - сто причин": Wellboy представив нову пісню
12:59
Стріляли з артилерії й танків: у Запорізькій області окупанти за добу пошкодили 21 цивільний об'єкт
12:53
Оновлено
У Херсоні внаслідок удару по переправі "денацифікувався" російський пропагандист Клоков
У Херсоні внаслідок удару по переправі "денацифікувався" російський пропагандист Клоков
12:53
Оновлено
Харків обстріл
У Харкові росіяни двічі вдарили ракетами по підприємству: кількість поранених зросла до 9
12:43
На фото: Kalush Orchestra та The Rasmus
"Наш час вже близенько": Kalush Orchestra презентували спільну із The Rasmus пісню
12:39
Антонівський міст
Збройні Сили України підтвердили удар по Антонівському мосту
12:38
Олексій Резніков
Проблем зі StarLink не буде: Резніков заявив, що Україна підтримує прямий зв'язок із Маском
12:34
ЗСУ продемонстрували, як знищують окупантів на Бахмутському напрямку
12:33
Ексклюзив
Король жаху, зарізяки-свинопаси і онлайн-протидія Путіну – 5 книг, де розслідують і карають
12:17
Ексклюзив
судно, зерно
Україна заробила понад $1 млрд на зерні, експорт впав на 35%, - заступник голови Всеукраїнської агарної ради
12:15
OPINION
Ігор Танчин
Зе і Ко. Невідомі сторінки знаменитої праці Діогена Лаертського "Про життя, вчення та висловлювання славетних філософів"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV