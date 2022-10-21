Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз дуже активно працює розвідка Національної гвардії України. Зокрема, аеророзвідка. За допомогою безпілотних літальних апаратів ми можемо виявляти та знищувати цілі противника на момент підходу до наших позицій. Також ми тісно співпрацюємо з артилерійськими підрозділами", - розповів Музичук.

Речник Нацгвардії України додав, що за допомогою БПЛА нацгвардійці знаходять понад 300 цілей противника щотижня.

"Часто наша співпраця з артилерійськими підрозділами полягає в тому, що розвідники Національної гвардії України за допомогою БПЛА виявляють цілі та передають їх ЗСУ. Потім по цілях відпрацьовують артилеристи. Саме таким чином за останній тиждень було виявлено та уражено 272 цілі противника. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії до України за допомогою БПЛА було виявлено та уражено понад 8 тис. цілей окупантів", - додав він.

20 жовтня у Національній гвардії України створили понад 250 вогневих та близько 130 мобільних груп для протидії ударним безпілотникам армії РФ

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb