Від COVID-19 гине більше американців, ніж від зброї, грипу та ДТП разом узятих, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За підрахунками видання, незважаючи на те, що більше половини населення США вакцинувалося від коронавірусу, інфекція все ще забирає більше життів, ніж вогнепальна зброя, автомобільні аварії та грип разом узяті.

Про це свідчать дані центрів з контролю за захворюваннями Університету Джонса Гопкінса та Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Зазначається, що масова вакцинація істотно поліпшила ситуацію. Якщо в січні від COVID-19 щодня вмирало понад 3 тис. осіб, то в червні - в середньому по 337 людей на добу. І якщо на початку року коронавірус був головною причиною смертності в США, випереджаючи традиційних лідерів - серцево-судинні та онкологічні захворювання, то в червні він відкотився на третє місце в рейтингу причин смерті американців.

При цьому, згідно з усередненим історичними даними про кількість смертей від вогнепальних поранень, ДТП та вірусу грипу, щодня від них в США в сумі гине 306 осіб - все ще менше, ніж від COVID-19.

Для своїх розрахунків Bloomberg брав середній показник смертності від грипу в період з 2010 по 2020 рік, а для всіх інших причин смерті, крім COVID-19, дані за 2019 рік.

Нагадаємо, 14 липня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що світ знаходиться на ранньому етапі третьої хвилі, а смертність від COVID-19 зростає.

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