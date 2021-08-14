Від COVID-19 в Чехії щеплено 20% підлітків

У Міністерстві освіти та Міністерство охорони здоров'я вирішили, що дітям, які пройшли повну вакцинацію, не треба буде проходити у школах тестування на COVID-19 на початку вересня, передає Еспресо.TV.



У приймальних педіатрів стало можливим замовити вакцини всього кілька днів тому.



"Для дітей призначена вакцина Moderna. Вакцини Pfizer / BioNTech дітям також можна вводити, вони, як правило, поширюються в центрах вакцинації", - йдеться у сьогоднішньому повідомленні Радіо Прага.



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Минулої п'ятниці Міністерство охорони здоров'я підписало нову угоду з компанією Avenier, дистриб'ютором вакцин від AstraZeneca, Moderna і Johnson & Johnson.



Кількість підлітків, що очікують щеплення, становить 23 700 осіб.



Кожен педіатр повинен замовляти не менше 50 доз.



Провакцинуватися можна як у свого педіатра, так і в центрах вакцинації.





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