Від хімії до трилітрових банок: окупанти відкрили у Маріуполі крамницю з краденим в українців майном

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



"В Талаківці в Маріуполі відкрився магазин під контролем окупантів. Це - асортимент товару на полицях. Але цікаво інше - це все було вкрадено зі складу в домі однієї маріупольської підприємиці. тік-ток Кадировцями", - написав він.



За його словами, близько 28 березня "кадирівці" вдерлися до будинку й складу підприємиці й витягли звідти все: від побутової хімії на 9 тис. доларів США зі складу до пустих трилітрових банок для консервації.



Після грабунку, окупанти розстріляли будинок з БТР.



"Тепер товар в продажі. Під дахом окупантів. Знову вся суть російської тік-ток армії - грабуй і знімай відосики боїв з пустими вікнами", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, заступник міського голови Дніпра повідомив, що окупанти вкрали корм для тварин з Екопарку. Вони винесли моркву, буряк та капусту, які були заготовані для тварин.