Від хімії до трилітрових банок: окупанти відкрили у Маріуполі крамницю з краденим в українців майном
У Маріуполі в селі міського типу Талаківка відкрився магазин під контролем окупантів, де продають товари, викрадені з українського складу
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"В Талаківці в Маріуполі відкрився магазин під контролем окупантів. Це - асортимент товару на полицях. Але цікаво інше - це все було вкрадено зі складу в домі однієї маріупольської підприємиці. тік-ток Кадировцями", - написав він.
За його словами, близько 28 березня "кадирівці" вдерлися до будинку й складу підприємиці й витягли звідти все: від побутової хімії на 9 тис. доларів США зі складу до пустих трилітрових банок для консервації.
Після грабунку, окупанти розстріляли будинок з БТР.
"Тепер товар в продажі. Під дахом окупантів. Знову вся суть російської тік-ток армії - грабуй і знімай відосики боїв з пустими вікнами", - додав Андрющенко.
- Нагадаємо, заступник міського голови Дніпра повідомив, що окупанти вкрали корм для тварин з Екопарку. Вони винесли моркву, буряк та капусту, які були заготовані для тварин.
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