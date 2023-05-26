Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Від "Місії Кандагар" до "Ризиків і побічних ефектів": що подивитися на вихідних
Огляд

Від "Місії Кандагар" до "Ризиків і побічних ефектів": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
26 травня, 2023 п'ятниця
18:45
Культура Платонічне кохання

Від фільму, сценарій якого написав професійний розвідник, до стрічки від профі із подружніх криз та запеклої боротьби між статями

Традиційна підбірка кіно для вихідних від "Еспресо" цього разу не сфокусована на якійсь одній темі. Ми просто нею хочемо ще раз нагадати слова одного з найбагатших людей усіх часів Генрі Форда: коли раптом здасться, що все проти вас, згадайте, що літак злітає проти вітру.

"Місія Кандагар"

У кінотеатрах з 25 травня

Американський кінорежисер, сценарист, продюсер, актор та колишній каскадер Рік Роман Во зняв цей детективний бойовик-трилер за сценарієм Мітчела ЛаФорчуна — початківця в кіноіндустрії, але досвідченого військового, який працював  як розвідник в Афганістані. Хтось може сказати, що українцям зараз не до фільмів про чужі війни, коли реальна війна у рідній країні. Але є нюанс: часом такий екшн на екрані здатен на час показу стрічки відволікти від військових реалій дійсності. А отже певною мірою перезавантажити психіку, що насправді не зайве.

Отже, як анонсують стрічку, її події розгортаються в Афганістані. Головний її герой Том Харіс (Джерард Батлер) – співробітник ЦРУ, що працює під прикриттям глибоко в тилу ворога. Однак його викривають, отож повинен терміново покинути зону конфлікту та ще й врятувати від неминучої розправи свого перекладача. 

Творці фільму спробували надати його героям більшої глибини, ніж прийнято у стрічках такого жанру. Відтак можна стверджувати, що фільм намагається уникнути стереотипів, зокрема у зображенні лиходіїв. Також він дає справжнє відчуття масштабу дії та фінал, який залишає простір для потенційного продовження…

У головних ролях: Джерард Батлер, Алі Фазал, Бахадор Фоладі, Олівія-Мей Барретт, Ніна Туссен-Вайт, Ребекка Калдер,

"Кров і золото"

З 26 травня на Netflix

Кров і золото

Щоб закрити військову тематику - ще одна стрічка. Цього разу - успішного німецького режисера, актора та сценариста Петера Торварта. 

Бойовик з ознаками чорної комедії, що багатий на гіпернасильство та кров, розповідає про останні дні Другої світової війни. Й історія, яку він доносить, це не лише історія головних героїв - німецького дезертира та молодої фермерки, які вступають у криваву сутичку з групою нацистів, що шукають сховок із єврейським золотом. А це ще й фільм про суть нацизму. Стрічка, яка змушує замислитися про війну, сім'ю, кохання, людство… На чимало тем, про які у буднях думається не завше.

У ролях: Роберт Маазер, Марі Гаке, Александр Шир

"Ризики й побічні ефекти"

З 25 травня у кінотеатрах

Ризики й побічні ефекти

Комедія австрійського режисера Міхаеля Крайсля - одного з найвідоміших творців австрійської комедії, заснована на п’єсі драматурга Штефана Фьоґеля. Міхаель Крайсль уже давно міг би працювати психотерапевтом для пар, не вперше знімаючи про подружні кризи та запеклу боротьбу між статями. Стрічка "Ризики й побічні ефекти" глибоко аналізує людську душу і не такі вже й прості любовні взаємини. А головне вона багата на чудову акторську гру, блискучі діалоги, сюрпризи та на поживу для роздумів. І головне - в комедійній формі.

"Щорічний плановий огляд в лікаря приносить невтішні результати, - анонсують стрічку. -  У Кетрін (Інка Фрідріх), інструктора з пілатесу, виявили ниркову недостатність. Далося взнаки багаторічне вживання ліків від мігрені. Добре, що в людини є дві нирки. Шанси отримати здоровий орган від живого донора високі. Головне цього донора знайти. Виявляється, у її чоловіка Арнольда (Самуель Фінці) така сама група крові, а отже він може стати донором. Радість від скорого порятунку швидко затьмарюється. Арнольд не поспішає давати згоду на операцію, він ретельно, уважно та надзвичайно довго вивчає ризики, які чекають на нього після донорства. Поки Арнольд вагається, згоду надати свою нирку не роздумуючи дає друг родини Гетц (Томас Мрац). Життя врятоване, але дивитися одне одному у вічі може бути складно".

До речі, один з акторів фільму Томас Мрац за роль у цій стрічці в себе на батьківщині - в Австрії - отримав номінацію на Австрійську кінопремію в категорії "Найкращий актор".

У головних ролях: Самуель Фінці, Інка Фрідріх, Томас Мрац, Піа Хірцеґґер, Тіжан Марей, Томас Шуберт, Август Цирнер

 

"Платонічне кохання"

З 24 травня на  Apple TV+ (1 сезон)

Платонічне кохання

10-серійний серіал, який можна переглянути, якщо після фільму "Ризики й побічні ефекти" захочеться продовжити кіновечори в комедійному плані на тему міжособистісних взаємин. Однак його автори Франческа Дельбанко та Ніколас Столлер ставили перед собою інакші творчі завдання, ніж Міхаель Крайсль. Вони не досліджують подружні кризи, та й подружніх криз у цьому серіалу немає. Натомість весело розмірковують на тему платонічної дружби. Часом жарти у серіалі грубі, часом більш вишукані, але легкий настрій твориться. Отже, мету досягнуто.

Про що мова? Колишні найкращі друзі, які довгий час жили своїм життям, випадково зустрічаються і розуміють, що через роки бажання дружити нікуди не поділося. Оскільки їхня дружба стає все міцнішою і забирає все більше часу та емоцій, це дестабілізує їхнє звичне життя та змушує переглянути свій вибір.

"Фубар"

З 25 травня на Netflix

Фубар

38-й губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер уперше завдяки Netflix зіграв головну роль у серіалі. Його анонсують як серіал  про сімейні стосунки на фоні фантастичного й гумористичного шпигунського екшену

Батько з донькою з’ясовують, що обоє таємно працюють на ЦРУ. І без того ризикована місія під прикриттям перетворюється на сімейний конфлікт.Батько й донька дізнаються, що обоє роками потай працювали на ЦРУ. Отже, їх стосунки були суцільною брехнею, і вони зовсім одне одного не знають. Але тепер вони змушені стати партнерами. 

У головних ролях Арнольд Шварценеггер, Моніка Барбаро, Мілан Картер

Відео
Статті
Новини
Кіно
Читайте також:
повернення полонених
25 травня, 2023 четвер
Україна повернула з полону 106 військових з Бахмутського напрямку
25 травня, 2023 четвер
"Валерій Федорович почувається добре": офіцер ЗСУ Штефан показав відео із Залужним
Радіус дії Storm Shadow
25 травня, 2023 четвер
Storm Shadow у комбінації з ракетами-обманками виконали завдання зі знищення об'єктів противника у Луганську, - військовий експерт Світан
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.13
    Купівля 37.13
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 40.04
    Продаж 40.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
26 травня
19:26
Путін Гаага
Експосол США назвав механізм, завдяки якому вдасться притягнути Путіна до відповідальності
19:09
Оновлено
У Києві голова одного з райсудів на смерть збив нацгвардійця
У Києві голова одного з райсудів на смерть збив нацгвардійця. Водія примусять здати біоматеріали
19:00
ЗСУ
На Донеччині російські військові грабують приватні будинки під приводом "контрдиверсійних заходів"
18:56
Ексклюзив
російський добровольчий корпус РДК
З'явилося розуміння, що війну можна переносити до РФ і апокаліпсиса не відбудеться, - військовий експерт Черник
18:49
Ексклюзив
Віталій Портников
Закликаю політиків і журналістів говорити правду своїм співвітчизникам про можливі варіанти розвитку подій, - Портников
18:14
Обстріл Донеччини
Росіяни завдали удару авіабомбою по Донеччині: зруйновано клуб, де проводили Нью-Йоркський літературний фестиваль
18:11
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Офіцер ЗСУ Штефан показав нове відео із Залужним і звернувся до російських пропагандистів
18:01
OPINION
Ірина Цілик
"В Україні навіть повітря інше..."
17:53
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ
"Тугий з м'ячем": ексфутболіст МЮ жорстко розкритикував гру Мудрика в останньому матчі "Челсі"
17:52
Папа Римський Франциск
Папа Римський заявив, що повернення Росією окупованих територій в Україні є "політичною проблемою"
17:49
У Бахмуті та Авдіївці залишаються 8 дітей, батьки категорично відмовляються евакуюватися
17:48
СБУ
Мешканці Мелітополя, яка працювала "заступницею міністра освіти" у окупантів, повідомили про підозру
17:46
НАТО УКРАЇНА
Україну можуть узяти до НАТО навіть із окупованими територіями, як це було із Західною Німеччиною, – NYT
17:31
Сили Сербії приведені у повну бойову готовність та отримали наказ наблизитися до кордону з Косово
Сили Сербії приведені у повну бойову готовність та отримали наказ наблизитися до кордону з Косово
17:25
Інфографіка
Динамо - Шахтар
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 28-го туру
17:23
Ексклюзив
Петро Черник
Якщо ракета-перехоплювач вдарить по ядерній зброї, ядерного вибуху не буде, - військовий експерт Черник
17:08
Ексклюзив
Ноутбук
Другу добу на сайті президента України неможливо додати підпис до жодної петиції, - співкоординатор руху "Простір Свободи"
17:00
Анонс
війна та волонтери
В Україні знаходять склади гуманітарки. Куди дівається допомога
16:59
Мирон Маркевич
Маркевич спростував інформацію про переговори з "Карпатами"
16:54
прикордонник
"Бій тривав близько 10 годин": українські прикордонники відбили атаку окупантів на Авдіївському напрямку
16:42
Оновлено
Сергій Наумюк
ЗМІ повідомили, що батько нового заступника голови СБУ має паспорт РФ. У Службі безпеки прокоментували
16:32
ФСБ
На тимчасово окуповані території Запорізької області прибули з обшуками представники ФСБ: що шукають
16:28
Легіон “Свобода России”
Мета операції на Бєлгородщині досягнута. Легіон "Свобода Росії" обіцяє "демілітаризовану зону" на всіх прикордонних з Україною регіонах РФ
16:22
PR
Як вибрати ноутбук на подарунок: універсальний Lenovo, преміальний Apple чи Acer на стилі?
16:21
збірна України, Віктор Циганков
УАФ оголосила склад збірної України з футболу на червневі матчі
16:21
Оновлено
обстріл Дніпра
Росіяни вдарили по медзакладу в Дніпрі: загинули вже три людини, щонайменше 30 дістали поранення
16:17
Дев'ятьом бойовикам "Л/ДНР" загрожує довічне ув’язнення
Проводили зачистки на ТОТ: дев'ятьом бойовикам "Л/ДНР" загрожує довічне ув’язнення
16:17
До складу ВМС Збройних Сил України ввели малий броньований артилерійський катер "Буча"
16:13
Нейтралітет в умовах війни Росії проти України не є виходом, - представник США при ОБСЄ
16:11
Ексклюзив
військовий експерт Черник
Крим можна деокупувати без сухопутної операції, - військовий експерт Черник
16:03
OPINION
Валерій Пекар
Росіянам не притаманна емпатія
16:01
продукти магазин
На тимчасово окупованій Херсонщині зафіксовано дефіцит продуктів: де ситуація найгірша
15:49
зниклі безвісти
У реєстрі зниклих безвісти перебувають більше 23 тисяч людей
15:44
Денис Шмигаль
Резерви нафти та газу в Україні зберігатимуть у підземних сховищах
15:43
Лі Хуей
Китай пропонує залишити Росії окуповані території України й таким чином завершити війну, – WSJ
15:36
Кулеба здійснив перший в історії двосторонніх відносин візит до Мозамбіку. Там відкриють посольство України
15:34
F-16 Нідерланди
Нідерланди, ймовірно, можуть відправити F-16 в Україну після навчання пілотів, – Bloomberg
15:31
"Як тебе захистити, Києве мій?" — Рух ЧЕСНО відкрив виставку в Музеї агітації
15:24
13 мільйонів українців проживають або під окупацією, або біля лінії фронту, - Уповноважений з прав людини
15:22
ДТП
У Польщі п'яний мер спровокував ДТП та втік з місця аварії, - RFM24
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV