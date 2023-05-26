Від "Місії Кандагар" до "Ризиків і побічних ефектів": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка кіно для вихідних від "Еспресо" цього разу не сфокусована на якійсь одній темі. Ми просто нею хочемо ще раз нагадати слова одного з найбагатших людей усіх часів Генрі Форда: коли раптом здасться, що все проти вас, згадайте, що літак злітає проти вітру.

"Місія Кандагар"

У кінотеатрах з 25 травня

Американський кінорежисер, сценарист, продюсер, актор та колишній каскадер Рік Роман Во зняв цей детективний бойовик-трилер за сценарієм Мітчела ЛаФорчуна — початківця в кіноіндустрії, але досвідченого військового, який працював як розвідник в Афганістані. Хтось може сказати, що українцям зараз не до фільмів про чужі війни, коли реальна війна у рідній країні. Але є нюанс: часом такий екшн на екрані здатен на час показу стрічки відволікти від військових реалій дійсності. А отже певною мірою перезавантажити психіку, що насправді не зайве.

Отже, як анонсують стрічку, її події розгортаються в Афганістані. Головний її герой Том Харіс (Джерард Батлер) – співробітник ЦРУ, що працює під прикриттям глибоко в тилу ворога. Однак його викривають, отож повинен терміново покинути зону конфлікту та ще й врятувати від неминучої розправи свого перекладача.

Творці фільму спробували надати його героям більшої глибини, ніж прийнято у стрічках такого жанру. Відтак можна стверджувати, що фільм намагається уникнути стереотипів, зокрема у зображенні лиходіїв. Також він дає справжнє відчуття масштабу дії та фінал, який залишає простір для потенційного продовження…

У головних ролях: Джерард Батлер, Алі Фазал, Бахадор Фоладі, Олівія-Мей Барретт, Ніна Туссен-Вайт, Ребекка Калдер,

"Кров і золото"

З 26 травня на Netflix

Щоб закрити військову тематику - ще одна стрічка. Цього разу - успішного німецького режисера, актора та сценариста Петера Торварта.

Бойовик з ознаками чорної комедії, що багатий на гіпернасильство та кров, розповідає про останні дні Другої світової війни. Й історія, яку він доносить, це не лише історія головних героїв - німецького дезертира та молодої фермерки, які вступають у криваву сутичку з групою нацистів, що шукають сховок із єврейським золотом. А це ще й фільм про суть нацизму. Стрічка, яка змушує замислитися про війну, сім'ю, кохання, людство… На чимало тем, про які у буднях думається не завше.

У ролях: Роберт Маазер, Марі Гаке, Александр Шир

"Ризики й побічні ефекти"

З 25 травня у кінотеатрах

Комедія австрійського режисера Міхаеля Крайсля - одного з найвідоміших творців австрійської комедії, заснована на п’єсі драматурга Штефана Фьоґеля. Міхаель Крайсль уже давно міг би працювати психотерапевтом для пар, не вперше знімаючи про подружні кризи та запеклу боротьбу між статями. Стрічка "Ризики й побічні ефекти" глибоко аналізує людську душу і не такі вже й прості любовні взаємини. А головне вона багата на чудову акторську гру, блискучі діалоги, сюрпризи та на поживу для роздумів. І головне - в комедійній формі.

"Щорічний плановий огляд в лікаря приносить невтішні результати, - анонсують стрічку. - У Кетрін (Інка Фрідріх), інструктора з пілатесу, виявили ниркову недостатність. Далося взнаки багаторічне вживання ліків від мігрені. Добре, що в людини є дві нирки. Шанси отримати здоровий орган від живого донора високі. Головне цього донора знайти. Виявляється, у її чоловіка Арнольда (Самуель Фінці) така сама група крові, а отже він може стати донором. Радість від скорого порятунку швидко затьмарюється. Арнольд не поспішає давати згоду на операцію, він ретельно, уважно та надзвичайно довго вивчає ризики, які чекають на нього після донорства. Поки Арнольд вагається, згоду надати свою нирку не роздумуючи дає друг родини Гетц (Томас Мрац). Життя врятоване, але дивитися одне одному у вічі може бути складно".

До речі, один з акторів фільму Томас Мрац за роль у цій стрічці в себе на батьківщині - в Австрії - отримав номінацію на Австрійську кінопремію в категорії "Найкращий актор".

У головних ролях: Самуель Фінці, Інка Фрідріх, Томас Мрац, Піа Хірцеґґер, Тіжан Марей, Томас Шуберт, Август Цирнер

"Платонічне кохання"

З 24 травня на Apple TV+ (1 сезон)

10-серійний серіал, який можна переглянути, якщо після фільму "Ризики й побічні ефекти" захочеться продовжити кіновечори в комедійному плані на тему міжособистісних взаємин. Однак його автори Франческа Дельбанко та Ніколас Столлер ставили перед собою інакші творчі завдання, ніж Міхаель Крайсль. Вони не досліджують подружні кризи, та й подружніх криз у цьому серіалу немає. Натомість весело розмірковують на тему платонічної дружби. Часом жарти у серіалі грубі, часом більш вишукані, але легкий настрій твориться. Отже, мету досягнуто.

Про що мова? Колишні найкращі друзі, які довгий час жили своїм життям, випадково зустрічаються і розуміють, що через роки бажання дружити нікуди не поділося. Оскільки їхня дружба стає все міцнішою і забирає все більше часу та емоцій, це дестабілізує їхнє звичне життя та змушує переглянути свій вибір.

"Фубар"

З 25 травня на Netflix

38-й губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер уперше завдяки Netflix зіграв головну роль у серіалі. Його анонсують як серіал про сімейні стосунки на фоні фантастичного й гумористичного шпигунського екшену

Батько з донькою з’ясовують, що обоє таємно працюють на ЦРУ. І без того ризикована місія під прикриттям перетворюється на сімейний конфлікт.Батько й донька дізнаються, що обоє роками потай працювали на ЦРУ. Отже, їх стосунки були суцільною брехнею, і вони зовсім одне одного не знають. Але тепер вони змушені стати партнерами.

У головних ролях Арнольд Шварценеггер, Моніка Барбаро, Мілан Картер