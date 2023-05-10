Від початку 2023 року Україна експортувала до ЄС понад 1 млн тонн сої
Станом на 10 травня Україна експортувала до країн Європейського Союзу близько 1 млн тон сої
Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час першого міжнародного не-ГМО саміту "Зміцнення та захист ринку без ГМО"
Висоцький розповів, що Україна як країна-кандидат на вступ до ЄС відповідає останнім змінам у законодавстві ЄС. Зокрема, вона брала участь у постановах щодо боротьби з вирубкою лісів. А до кінця 2024 року деякі види сільськогосподарської продукції, як-от соєві боби, вирощуватимуться лише на невирубаних землях.
"Аграрії України продовжують сіяти сою, культуру, життєво важливу для забезпечення Європи білком. У 2022 році Україна засіє понад 1,5 млн га та збере 3,7 млн тонн сої, що на 7% більше, ніж у 2021 році. З початку 2023 року до ЄС експортовано вже близько 1 млн тонн української сої", – зазначив він.
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