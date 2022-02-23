Від початку доби окупанти 25 разів порушили "тишу" на Донбасі: застосували "Гради", вогнемети "Джміль" і безпілотники
Станом на 11 годину ранку 23 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 25 обстрілів, 21 з яких із застосуванням важкого озброєння
Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.
Зазначається, що російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу:
- Новотошківського - з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Золотого– з артилерії калібру 122 мм.
- Попасної – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
- Південного – з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Пісків - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17.
- Світлодарська – з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів «Джміль».
- Богданівки – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм.
- Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів
"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна", - пишуть у пресслужбі.
Там додають, що в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 3 гектара території та передали на знищення 77 вибухонебезпечних предмета.
Крім того, підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Росії.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями", - повідомляють військові.
- Нагадаємо, що цього тижня Нацполіція відправить до зони ООС додаткові загони правоохоронців на тлі ескалації російсько-української війни.
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