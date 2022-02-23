Від початку доби окупанти 25 разів порушили "тишу" на Донбасі: застосували "Гради", вогнемети "Джміль" і безпілотники

Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.



Зазначається, що російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу:

Новотошківського - з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Золотого– з артилерії калібру 122 мм.

Попасної – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Південного – з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Пісків - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17.

Світлодарська – з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів «Джміль».

Богданівки – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм.

Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів

Нагадаємо, що цього тижня Нацполіція відправить до зони ООС додаткові загони правоохоронців на тлі ескалації російсько-української війни.

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У штабі ООС уточнюють, що втрат серед українських військовослужбовців внаслідок дій ворога немає."Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна", - пишуть у пресслужбі.Там додають, що в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 3 гектара території та передали на знищення 77 вибухонебезпечних предмета.Крім того, підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Росії."Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями", - повідомляють військові.