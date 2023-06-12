Від початку повномасштабного вторгнення РФ з полону повернули 2526 українців та українок
За час після 24 лютого минулого року додому з полону вдалося повернути 2526 українських громадян
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам’ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо. Вчора ми повернули з полону ще 95 наших хлопців, наших воїнів. Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2526 українців та українок", – написав він.
Зеленський подякував команді, яка займається обмінами, а також кожному воїну, "який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей". І запевнив, що Україна пам’ятає про всіх, хто перебуває в полоні, та робить усе можливе для того, аби повернути їх додому.
- 11 червня Україна повернула додому з російського полону 95 захисників зі Збройних Сил, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Серед них, зокрема, оборонці Маріуполя з Азовсталі
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