Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам’ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо. Вчора ми повернули з полону ще 95 наших хлопців, наших воїнів. Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2526 українців та українок", – написав він.

Зеленський подякував команді, яка займається обмінами, а також кожному воїну, "який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей". І запевнив, що Україна пам’ятає про всіх, хто перебуває в полоні, та робить усе можливе для того, аби повернути їх додому.