Від початку повномасштабної війни Нацполіція розшукала 7555 зниклих дітей

Про це інформує в Медіацентрі заступник начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько.

До Нацполіції від початку повномасштабної війни РФ в Україні надійно 7835 звернень про зниклих безвісти дітей.

"У період з 24 лютого станом на сьогодні до органів Нацполіції надійшло 7704 звернення про безвісти зниклих дітей, а саме 7835 таких дітей. З початку року це 10 тисяч дітей. Вжитими заходами 7555 дітей розшукано, 280 залишаються в активному пошуку", – розповів Шанько.

Після початку повномасштабної війни особлива увага підрозділів поліції спрямована на встановлення місцеперебування дітей, які зникли в результаті воєнних дій. Для цього запрацював чат-бот "Пошук дітей".

Туди надійшло 151 повідомлення щодо пошуку 130 дітей та 11 дорослих, з яких 87 дітей вже розшукано.