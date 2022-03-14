Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Від початку повномасштабної війни в Україні загинули 90 дітей, понад сотню поранено, - Офіс генпрокурора

Від початку повномасштабної війни в Україні загинули 90 дітей, понад сотню поранено, - Офіс генпрокурора

14 березня, 2022 понедiлок
10:35
війна з Росією діти війна

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, станом на ранок 14 березня, загинули 90 дітей. Ще понад сотню поранили

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"90 дітей загинуло і більше 100 поранено внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 14 березня 2022 року. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях",- йдеться у повідомленні.

Впродовж 13 березня у Миколаївській області внаслідок обстрілів мирного населення загинуло двоє дітей та ще двох поранено.

"Пошкоджено через бомбардування та обстріли 379 закладів освіти, 59 з яких зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області - 119 навчальних закладів. У Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21, у столиці - 24", - повідомляє пресслужба.

Ці цифри не остаточні й будуть оновлюватися.
 

 
  • Нагадаємо, на понеділок, 14 березня, погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із населених пунктів України, які знищують російські окупанти. 
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
діти
обстріли
Офіс генерального прокурора
мирне населення
Читайте також:
Ворожий танк
14 березня, 2022 понедiлок
Українська армія контратакувала біля Ізюму
Олександр Лукашенко
4 березня, 2022 п'ятниця
Відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності: Лукашенко підписав рішення про зміну Конституції Білорусі
Путін і Сі Цзіньпін
13 березня, 2022 неділя
Путін просить у Китаю військову та економічну допомогу, - ЗМІ
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.22
    Купівля 29.22
    Продаж 31.14
  • EUR
    Купівля 32.24
    Продаж 34.4
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
14 березня
12:11
Ексклюзив
Україна-НАТО
Якщо НАТО закриє небо над Україною, то буде не Третя світова, а швидкий розгром Росії, – Княжицький
11:49
мобільні мережі телефон андроид
КМДА оприлюднила контакти, за якими у Києві можна отримати безкоштовну медико-психологічну допомогу
11:38
Княжицький
"Для "русскоязичного міра" бог вам подарував Росію": Княжицький відповів Латиніній, яка назвала Київ зосередженням російськомовної демкоратичності
11:31
Ексклюзив
ЗСУ
"Ми перехоплюємо їхні розмови, чуємо, як вони дихають і що їдять": військовий ЗСУ про відстежування армії РФ
11:21
втрати ворога
1249 бронемашин, 389 танків, 77 літаків, 150 артилерійських систем, 3 кораблі та понад 12 000 військових: Генштаб ЗСУ назвав втрати окупантів
11:07
ЧАЕС
Персонал ЧАЕС більше не в змозі проводити ремонт та техобслуговування обладнання, - Енергоатом
11:06
діаліз лікарня
Як провести процедуру діалізу в воєнних умовах. Пояснює МОЗ
10:21
Ексклюзив
ЗСУ
Гарантувати Україні безпеку можуть лише ЗСУ, – віцепрезидент Українського союзу промисловців і підприємців
10:15
МАГАТЕ
Міністерка екології Польщі закликала виключити Росію з МАГАТЕ
09:45
Ірина Верещук
На 14 березня погоджено 10 гуманітарних коридорів: Верещук назвала маршрути
09:26
Багами
Багами впровадили санкції проти Росії та Білорусі
09:05
Енергодарський телеканал
Енергодарський телеканал відмовився співпрацювати з окупантами та припинив мовлення
08:55
Завод "Антонов"
Окупанти обстріляли завод "Антонов" у Києві
08:43
Венді Шерман
Росія демонструє "ознаки готовності" до перемовин, хоча Путін, схоже, має намір знищити Україну – заступниця Держсекретаря США
08:36
Clearview AI
Міноборони України почало використовувати американську систему розпізнавання обличчя
08:19
Унаслідок авіаційних обстрілів на Миколаївщині загинула людина
08:11
Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку
Росіяни знищують цілі міста. Обстріли Сєвєродонецька такі масштабні, що не вистачає рятувальників, – голова Луганської ОВА
07:34
Житомирська область
На Житомирщині ракетним ударом окупантів знищено 7 будівель, постраждали люди
07:33
Оновлено
Оболонь вибух
Вибухи на Оболоні - снаряд влучив у девʼятиповерховий житловий будинок, є загиблі. Фото
07:15
Генштаб ЗСУ
Воїни ЗСУ вдарили по тиловій інфраструктурі ворогів, – Генштаб
07:09
Оновлено
рівненська телевежа
Окупанти завдали авіаудару по рівненській телевежі, - голова ОДА
06:41
УЗ Укрзалізниця евакуація
Графік евакуаційних поїздів на 14 березня
06:35
Австралія
Австралія запроваджує санкції проти 33-х російських бізнесменів та їхніх родин - серед них Абрамович, Токарєв і Міллер
06:19
Еммануель Макрон
Макрон і Байден домовилися посилити санкції проти Росії
05:50
збили російський літак
Повітряні сили України очистили небо від 8 "пташок" окупантів
04:57
поранена вагітна Маріуполь
Померла вагітна, яку поранили під час бомбардування пологового будинку в Маріуполі
04:45
Ворожий танк
Українська армія контратакувала біля Ізюму
02:10
Ентоні Блінкен
Держсекретар США Блінкен відреагував на обстріл Яворівського полігону за 20 км до кордону з НАТО
01:33
росія мітинг
У Росії 13 березня на антивоєнних мітингах затримали 900 людей
00:55
Володимир Зеленський у лікарні
Маємо залишатись людьми. Зеленський розповів, як в одній палаті лікують українських військових і російського полоненого
00:52
Росія
Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від “відряджень в Україну", - Генштаб ЗСУ
00:32
Зеленський
У нашої делегації завдання чітке - зробите усе, щоб відбулась зустріч президентів, - Зеленський про переговори з РФ
00:23
Зеленський
У 20 км від кордону з НАТО померли 35 людей. Якщо ви не закриєте небо, то це питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію, - Зеленський
00:00
Рада ЄС
ЄС підготував четвертий пакет санкцій проти Росії
2022, неділя
13 березня
23:46
пшениця
Війна війною, а посівна за планом. Уряд пообіцяв підтримку аграріям
23:37
Під Мелітополем розбито колону окупанта з 200 одиниць техніки, - Кім
23:20
Смартфон
Відчути жах війни. Apple та Google можуть ввімкнути сповіщення про повітряну тривогу в Україні на кожному смартфоні у світі, - Федоров
22:57
Херсон
Херсон в облозі. Закінчуються продукти, ліки та пальне, - мер міста
22:57
Білоруські десантники
Розробляється спецоперація РФ: росіяни вмовляють білорусів вдягнути їхню форму і воювати проти України, - Данілов
22:40
Путін і Сі Цзіньпін
Путін просить у Китаю військову та економічну допомогу, - ЗМІ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV