Від початку повномасштабної війни в Україні загинули 90 дітей, понад сотню поранено, - Офіс генпрокурора
З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, станом на ранок 14 березня, загинули 90 дітей. Ще понад сотню поранили
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
"90 дітей загинуло і більше 100 поранено внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 14 березня 2022 року. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях",- йдеться у повідомленні.
Впродовж 13 березня у Миколаївській області внаслідок обстрілів мирного населення загинуло двоє дітей та ще двох поранено.
"Пошкоджено через бомбардування та обстріли 379 закладів освіти, 59 з яких зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області - 119 навчальних закладів. У Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21, у столиці - 24", - повідомляє пресслужба.
Ці цифри не остаточні й будуть оновлюватися.
- Нагадаємо, на понеділок, 14 березня, погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із населених пунктів України, які знищують російські окупанти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.14
-
EUR
Купівля 32.24Продаж 34.4
- Актуальне
- Важливе