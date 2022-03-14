Від початку повномасштабної війни в Україні загинули 90 дітей, понад сотню поранено, - Офіс генпрокурора

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.



"90 дітей загинуло і більше 100 поранено внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 14 березня 2022 року. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях",- йдеться у повідомленні.



Впродовж 13 березня у Миколаївській області внаслідок обстрілів мирного населення загинуло двоє дітей та ще двох поранено.



"Пошкоджено через бомбардування та обстріли 379 закладів освіти, 59 з яких зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області - 119 навчальних закладів. У Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21, у столиці - 24", - повідомляє пресслужба.



Ці цифри не остаточні й будуть оновлюватися.



Нагадаємо, на понеділок, 14 березня, погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із населених пунктів України, які знищують російські окупанти.