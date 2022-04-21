Від початку року Netflix вперше за десятиріччя втратив близько 200 тисяч підписників

Про це повідомляє The New York Times.



За попередніми даними, акції сервісу Netflix впали на 35% після того, як компанія оголосила про втрату 200 000 передплатників у першому кварталі року.



Це найбільше падіння Netflix за майже два десятиліття. Воно "спалило" близько $50 млрд з ринкової вартості компанії.



Востаннє акції компанії падали майже на 40% на початку торгів у жовтні 2004 року, коли Netflix знизила ціни на щомісячну підписку на DVD на тлі припущень, що Amazon запустить власну послугу онлайн-прокату відео.



Цього разу в Netflix зазначили, що втрати були викликані комбінацією факторів, зокрема обміном паролями між користувачами та зростанням конкуренції, коли на ринок вийшли традиційне кабельне, мовне телебачення та інші нові потокові сервіси.



Компанія також виокремила як причину зростання інфляції та призупинення роботи сервісу в Росії внаслідок її вторгнення в Україну.



Другий квартал не виглядає кращим для Netflix: компанія попередила своїх акціонерів, що очікує втратити ще два мільйони передплатників протягом наступних трьох місяців.



Нагадаємо, 6 березня Netflix призупинив роботу в РФ на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb